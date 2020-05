Koszykówka. PLK: Rozpoczęcie sezonu zaplanowano na koniec sierpnia

Sezon ekstraklasy koszykarzy 2020/21 rozpocznie się 27 sierpnia - poinformowały w piątek władze Polskiej Ligi Koszykówki. 26 sierpnia odbędzie się meczu o Suzuki Superpuchar Polski, w którym zagrają mistrz Stelmet Enea BC Zielona Góra i zdobywca Pucharu Polski Anwil Włocławek.

O terminie rozpoczęcia rozgrywek zadecydowała Rada Nadzorcza PLK, której video-obrady trwały w czwartek do późnych godzin wieczornych.



O żadnych szczegółach dotyczących liczby drużyn, wymogów przyznawania licencji oraz organizacji spotkań, na razie nie poinformowano.



"Cieszymy się, że Rada Nadzorcza podjęła decyzję o tak wczesnym rozpoczęciu rywalizacji. Wszyscy tęsknimy już za koszykarskimi emocjami. To także szansa dla zawodników na szybki powrót do profesjonalnych treningów, a co za tym idzie - wysokiej formy sportowej" - powiedział prezes polskiej federacji i PLK Radosław Piesiewicz cytowany na stronie ligi.



18 marca zarząd PLK podjął decyzję o zakończeniu rozgrywek ekstraklasy mężczyzn z powodu pandemii koronawirusa. Końcową klasyfikację ustalono na podstawie oficjalnych przepisów przyjmując stan tabeli z 12 marca. W tej sytuacji mistrzem kraju został Stelmet Enea BC Zielona Góra. Srebrny medal, po raz pierwszy w historii, uzyskał Start Lublin, a brąz obrońca trofeum Anwil Włocławek.

Podjęcie decyzji o przyznaniu medali na podstawie tabeli z 12 marca budziło kontrowersje, ponieważ drużyny nie rozegrały tej samej liczby meczów. O dwa spotkania mniej niż pozostałe zespoły miał Polski Cukier Toruń, który został sklasyfikowany na piątej pozycji.



W większości lig koszykarskich w Europie rywalizację z powodu pandemii koronawirusa zakończono, często nie przyznając medali. W kilku krajach władze prowadzące rozgrywki walczą o możliwość dokończenia rywalizacji, m.in. w Hiszpanii i Niemczech.



Zdjęcie Koszykarze z Zielonej Góry / Mariusz Kapala / East News

