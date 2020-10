Michał Sokołowski odchodzi z Legii Warszawa. Koszykarz reprezentacji Polski pożegna się z Energa Basket Ligą w piątek, w wyjazdowym meczu stołecznej drużyny z Polpharmą Starogard Gdański. Później przeniesie się do jednej z drużyn Serie A. To De' Longhi Treviso Basket, w którym w poprzednim sezonie grał Ivan Almeida, obecnie ponownie koszykarz Anwilu Włocławek.

28-letni reprezentant Polski związał się z Legią Warszawa 24 sierpnia tego roku, czyli kilka dni przed startem nowego sezonu Energa Basket Ligi. Zawodnik, który jest filarem kadry narodowej oraz zdobywał medale mistrzostw Polski, Puchar Polski i Superpuchar Polski zdecydowanie wzmocnił drużynę trenera Wojciecha Kamińskiego.

Miał ogromny wkład w zwycięstwa Legii, która notuje doskonały początek rozgrywek. Skrzydłowy trafiał do najlepszej piątki czwartego i piątego tygodnia, a jego zespół z bilansem sześciu zwycięstw i dwóch porażek jest wiceliderem EBL.

W ośmiu meczach Sokołowski spędzał na parkiecie średnio niemal 30 minut, zdobywał 13,4 pkt, miał 6,4 zbiórki oraz 4,8 asysty. Świetna forma legionisty zaowocowała wyróżnieniem w postaci nagrody dla najlepszego zawodnika pierwszego miesiąca zmagań w Energa Basket Lidze.

Od kilku miesięcy reprezentant Polski nosił się z zamiarem kontynuowania kariery poza granicami kraju. Pokazanie swoich umiejętności w silnej, zachodniej lidze wciąż jest dla utytułowanego zawodnika priorytetem. Umowa z Legią pozwalała mu na zmianę barw klubowych w przypadku otrzymania satysfakcjonującej go oferty. Jego dobra dyspozycja została zauważona przez kluby z zachodniej Europy, zawodnik zdecydował się podpisać kontrakt z jednym z nich.



W najbliższych dniach Sokołowski dołączy do swojego nowego klubu. Legia nie podała nazwy tej drużyny, ale dziennikarze Polsatu Sport Adam Romański i Łukasz Cegliński wiedzą, że będzie to De' Longhi Treviso.



