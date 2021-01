- Trener Wojciech Kamiński pokazał nam zasady, jak powinniśmy grać w defensywie i w ofensywie i tego się trzymamy. Na pewno jest głównym architektem naszej dobrej postawy w tym sezonie - mówi w rozmowie z Interią środkowy Legii Dariusz Wyka. Nie chcę na razie składać jakichś większych obietnic co do naszych szans w dalszej części sezonu. Przede wszystkim chcemy zakwalifikować się do czołowej ósemki, po drodze mamy Puchar Polski, ale wiadomo, że po cichu marzymy o medalu - dodaje skrzydłowy "Wojskowych" Jakub Karolak.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Koszykówka. Legia. Jakub Karolak dla Interii: Bez Bibbinsa i Sokołowskiego poradziliśmy sobie bardzo dobrze. Wideo TV Interia

Dziś Legię czeka mecz 20. kolejki w Stargardzie Szczecińskim ze Spójnią. Koszykarze rewelacji sezonu będą dodatkowo zmobilizowani, bo ich trener Wojciech Kamiński po raz drugi zostanie ojcem. Z tego powodu nie wyruszył w daleką podróż razem z zawodnikami. Ostatnie godziny przed podróżą spędzał z żoną w szpitalu, do swoich podopiecznych dołączył na trasie do Stargardu Szczecińskiego. Legia w środę wieczorem trenowała w hali najbliższego rywala, przed południem czeka ją jeszcze jeden trening.

Reklama

- Wiele czynników składa się na nasze dobre wyniki w tym sezonie. Najważniejszy z nich, to dobra atmosfera w zespole i to, że każdy wspiera drugiego. Po prostu wszyscy razem trzymamy się jak drużyna, nie ma żadnych grup i to z pewnością jest klucz do sukcesu. Przed sezonem raczej nikt na nas nie stawiał, a my w każdym meczu udowadniamy, że oni się mylili - mówi Interii skrzydłowy Legii Jakub Karolak.

- Kluczem do naszego sukcesu jest zespołowość. Każdy z zawodników wchodzących na parkiet oddaje całe serce, gra na 100 procent, nikt z nas nie odpuszcza. Fajnie się dogadujemy, fajnie się nam ze sobą współpracuje. Szczerze powiedziawszy, przychodząc do Legii w czerwcu nie spodziewałem się, że będzie nam szło aż tak dobrze, czułem jednak, że to może być dobry sezon - mówi nam Dariusz Wyka.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!



W 19 dotychczasowych spotkaniach koszykarze Legii wygrali 13 spotkań. W pewnym momencie byli nawet liderem tabeli. W ostatniej kolejce ulegli na własnym parkiecie liderowi Zastalowi Zielona Góra dopiero po dwóch dogrywkach.

- W tym meczu szwankowała nieco nasza skuteczność, dlatego w ostatnim czasie na treningach skupiliśmy się na większej liczbie oddawanych rzutów, w obronie nasza gra wygląda dosyć dobrze - uważa Jakub Karolak i dodaje: - Dużo lepiej grałoby się nam przy pełnych trybunach, brakuje nam dopingu i wsparcia kibiców. Życie pisze jednak póki co inny scenariusz, musimy się do niego dostosować i czekać aż kibice wrócą. Gdybym miał znaleźć jakiś plus tego, że kibiców nie ma na trybunach, to fakt, że jest po prostu ciszej i jest lepsza komunikacja między nami na parkiecie. Zdecydowanie lepiej gra się jednak przy wypełnionych trybunach.



- Szkoda, że gramy bez publiczności, w hali Legii kibice są zawsze szóstym zawodnikiem, ich doping dodawał nam energii i jeszcze większego zaangażowania. Zwłaszcza w tych pierwszych meczach bez kibiców czuliśmy jakbyśmy grali w sparingu. Ciężko się gra, ale musimy sobie jakoś radzić - uważa Dariusz Wyka.