Koszykarska Legia Warszawa dokonała kolejnego transferu. Koszykarzem stołecznej drużyny został amerykański podkoszowy Earl Watson. Miniony sezon spędził w hiszpańskiej LEB Gold, czyli zapleczu tamtejszej ekstraklasy. W Hiszpanii reprezentował barwy klubu Coviran Granada.

Earl Watson to występujący na pozycjach silnego skrzydłowego lub środkowego koszykarz urodzony w 1990 roku w Fort Pierce na Florydzie. Mierzący 201 centymetrów zawodnik jest absolwentem uczelni Rhode Island. W sezonie 2015/16 rozegrał dla tamtejszej drużyny 32 mecze zdobywając średnio 5,5 punktu i notując 5,1 zbiórki.

Kolejny rok w jego karierze to początek kariery seniorskiej, którą rozpoczął w greckim Kolossos Rodos. W 25 meczach tamtejszej ekstraklasy notował średnią 5,1 punku i 2,6 zbiórki. Jego najlepszym meczem był pojedynek z Panathinaikosem Ateny, na swoim koncie zapisał wtedy 12 punktów w ciągu 13 minut gry. W maju 2017 roku zdecydował się na grę dla urugwajskiego Capitolu Montevideo.

Kolejny sezon Earl Watson rozpoczął w rumuńskiej CSU Craiova, ale rozegrał tam tylko dwa mecze po czym zdecydował się na podpisanie umowy z marokańskim IRT Tanger. Minione dwa lata to ponownie występy w Europie, a konkretnie w Hiszpanii. W rozgrywkach sezonu 2018/19 reprezentował barwy Ourense, drużyny występującej w LEB Gold (drugi poziom rozgrywek). Wraz ze swoim zespołem wywalczył awans do fazy play-off. W sezonie zasadniczym notował średnio 9,3 punktu i 5,2 zbiórki.

Solidna, stabilna forma Earla Watsona zaowocowała ofertą gry w innym klubie zaplecza hiszpańskiej ekstraklasy. Podkoszowy zdecydował się na grę dla Coviran Granada. W niedokończonym z powodu pandemii koronawirusa sezonie 2019/20 zespól legitymował się bilansem 9 zwycięstw i 15 porażek zajmując 13. miejsce w 18-zespołowej lidze. Earl Watson zapisywał na swoim koncie średnio 7,7 punktu i 6,9 zbiórki.

"Słyszałem sporo pozytywnych opinii o Polsce i Energa Basket Lidze, myślę, że to bardzo dobre rozgrywki w których bardzo chcę się sprawdzić. Cieszę się, że już wkrótce zaczniemy przygotowania do nowego sezonu, nie mogę się doczekać meczów, mam nadzieję na udany sezon w którym często będziemy mieć okazję do radości ze zwycięstw. Kibice mogą spodziewać się efektownej gry z mojej strony, zawsze daję z siebie wszystko, wkrótce się o tym przekonacie" - mówi dla koszykarskiej klubowej strony Legii Earl Watson.