Koszykarz w roli artysty. Piosenka na Spotify i wyjątkowe nagranie w teatrze

Luke Barrett (24 lata, 198 cm), który debiutuje na europejskich parkietach w tym sezonie, jest ważną częścią AMW Arki Gdynia, sensacyjnego lidera ORLEN Basket Ligi, który w ostatnią niedzielę rozgromił Legię Warszawa 106:73. Amerykanin dał prawdziwe show, notując 9 punktów, 4 asysty i aż 14 zbiórki. Ten ostatni element to jego największy atut. Barrett ma niesamowitą czutkę do zbiórek.

- Jego ciąg na kosz jest imponujący. Znakomicie potrafi przewidzieć, gdzie spadnie piłka. Potrafi się odnaleźć w strefie podkoszowej. On robi wiele rzeczy, które są niewidoczne w statystykach. Dlatego tu jest - mówi nam Mantas Cesnauskis, trener AMW Arki Gdynia.

Koszykarz na parkietach PLK średnio notuje 6.8 punktu i 4.5 zbiórki na mecz. Ma bardzo dobrą, 60-procentową skuteczność z gry.

Człowiek o wielu talentach

Jak się okazuje, Barrett to nie tylko dobrze zapowiadający się koszykarz, który może zrobić karierę na europejskiej scenie, ale także artysta, który… ma swoją własną piosenkę na platformie Spotify. Kawałek nazywa się "Touch of grey". Stworzył go razem z siostrą.

Gdy Amerykanin pochwalił się tym ludziom pracującym w klubie, ci od razu wpadli na pomysł, że wykorzystają jego talenty podczas świątecznego nagrania.

W tym roku postawiono na wyjątkową produkcję nie tylko w koszykówce, ale w całym polskim sporcie. Do jej realizacji zaangażowano wiele osób, by dopracować każdy najmniejszy detal.

- Pewnego dnia Luke sam do mnie podszedł i powiedział mi, że ma własną piosenkę na Spotify, która stworzył razem ze swoją siostrą. Pomysł na piosenkę świąteczną od razu pojawił się w mojej głowie, bo tak naprawdę od początku mojej pracy w klubach chciałem zrealizować tego typu projekt, ale nigdy nie trafiłem na żadnego zawodnika, który faktycznie ma jakieś zaplecze muzyczne i byłby chętny na nagranie takiej piosenki. Można więc się domyślić, że odzew z jego strony był bardzo pozytywny, Luke był chętny i nie trzeba było go szczególnie namawiać do nagrania tego coveru - mówi nam Bartosz Muller, social media menedżer AMW Arki Gdynia, który odpowiadał za realizację i montaż.

Barrett swój kunszt muzyczno-aktorski zaprezentował podczas nagrania na deskach w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza (część zdjęć była także w hali Polsat Plus Arena Gdynia). Koszykarzowi towarzyszyła aktorka Weronika Nawieśniak. Oboje stworzyli wyjątkowy, świąteczny cover utworu "Snowman" (Sia).

Klub - co warto podkreślić - porozumiał się z Teatrem Miejskim w sprawie użyczenia przestrzeni. Aktorka z kolei zgodziła się na realizację projektu, łączącego sport z teatrem.

Błyskawiczna realizacja

W realizacji projektu było zaangażowanych kilkanaście osób, w tym także pracownicy AMW Arki Gdynia. "Dziennik Bałtycki" informuje, że reżyserem, operatorem i montażystą było Bartek Müller, za oświetlenie odpowiadali Andrzej Formella i Oleh Lazurenko, zdjęcia robił Mateusz Słodkowski, kierowniczką produkcji była Martyna Laszczkowska, a producentką Marta Pałubicka. Za backstage odpowiadała Aleksandra Niedzielska, za produkcję audio i mastering zabrał się Rafał Kowal.

Luke Barrett, amerykański skrzydłowy AMW Arki Gdynia Fot. Mateusz Słodkowski materiały promocyjne

- Nie mieliśmy zbyt dużo czasu, bo trzeba było pogodzić obowiązki sportowe Luke'a oraz zawodowe Weroniki, a jak wiadomo grudzień to bardzo intensywny czas. Nagrania w studio zajęły nam trzy godziny, a teledysku dwie w Teatrze Miejskim. Do tego godzina z samą Weroniką w Polsat Plus Arenie. Tym bardziej jestem zadowolony z tego, jak finalnie wyszła cała piosenka oraz teledysk. Takie rzeczy, jeśli mówimy o profesjonalnych produkcjach, to co najmniej jeden, jak nie kilka dni zdjęciowych. Nam udało się wszystko zamknąć w trzy godziny ze względu na ograniczony czas, więc bardzo szybko. Można było to oczywiście zrobić lepiej, ale finalnie wydaje się, że wyszło naprawdę fajnie - podkreśla Muller.

Niewykluczone, że na tym się nie skończy. Klub, który bardzo ambitnie podchodzi do spraw wizerunkowo-marketingowych, ma kolejne pomysły. Ich efekty mamy poznać już niedługo.

- ⁠Ten pomysł to było moje "oczko w głowie". Już od dłuższego czasu, więc pomysł wyszedł ode mnie. Większość akcji marketingowych to wspólna inicjatywa całego zespołu, zawsze wszystko ze sobą konsultujemy i staramy się wprowadzać poprawki, aby takie akcje wychodziły jak najlepiej. Muszę tutaj na pewno wspomnieć o całym zespole, który pracował nad tym teledyskiem, dzięki czemu łatwiej było z organizacją i koordynacją całej produkcji. Jakieś wstępne plany na kolejne tego typu akcje już są w głowie, więc myślę, że jeszcze coś w podobnym temacie się u nas ukaże - zaznacza Bartosz Muller.

Nagranie zrobiło furorę, trener zachwycony

Klip poniósł się po sieci. Był szeroko komentowany przez kibiców, którzy byli pod dużym wyjątkowości nagrania, a także umiejętności samego zawodnika, który na deskach teatru czuł się jak "ryba w wodzie". Nie było widać stresu w jego poczynaniach. O to też zadbała aktorka Weronika Nawieśniak, która na co dzień występuje w Teatrze Miejskim w Gdyni. Amerykanin był z kolei pomocny przy próbach związanych z grą w koszykówkę. Razem stworzyli świetny duet. Ciekawostką jest fakt, że Nawieśniak była obecna na meczu Arki i z trybun dopingowała drużynę i partnera z klipu.

Jak ten klip i występ Barretta ocenia trener Mantas Cesnauskis?

- Bardzo dobrze oceniam występ Luke'a na deskach teatru. On ma głos. Może czeka go kariera muzyczna? Wypadł znakomicie. Cieszę się, że takie coś powstało. To pokazuje, że klub wykonuje świetną pracę nie tylko w kwestiach sportowych, ale patrzy znacznie szerzej. Dawno w naszej lidze nie widziałem takiego contentu. Duże słowa uznania dla wszystkich, którzy brali w tym udział - podkreśla szkoleniowiec AMW Arki Gdynia.