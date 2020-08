Koszykarskie kluby otrzymały od federacji Protokół Medyczny

W czwartek Polski Związek Koszykówki przesłał do klubów ekstraklasy koszykarek i koszykarzy oraz niższych lig Protokół Medyczny regulujący kwestie bezpieczeństwa związane z działalnością i organizacją meczów podczas pandemii koronawirusa.

Sezon Energa Basket Liga koszykarzy rozpocznie się 26 sierpnia meczem w Kaliszu o Suzuki Superpuchar Polski. O trofeum im. Adama Wójcika zmierzą się mistrz Polski Stelmet Enea BC Zielona Góra oraz zdobywca Suzuki Pucharu Polski Anwil Włocławek. Dzień później, na inaugurację sezonu 2020/21, wicemistrz Start Lublin zagra na wyjeździe z PGE Spójnią Stargard. Triumfator zostanie wyłoniony najpóźniej 12 maja 2021 r.

Drużyny ekstraklasy koszykarzy przygotowania do sezonu rozpoczęły około dwa tygodnie temu. Większość klubów musiała stworzyć swoje zasady bezpieczeństwa w trakcie oczekiwania na wytyczne centrali. Tak uczyniono np. w Anwilu Włocławek. W piątek na parkiecie brązowego medalisty mistrzostw Polski rozpocznie się tradycyjny turniej Kasztelan Basketball Cup z udziałem BM Slam Stal Ostrów Wlkp., Kinga Szczecin i Anwilu.



"Kilkustronicowy Protokół Medyczny PZKosz. to przede wszystkim szereg rekomendacji, które my już wcześniej sami wdrożyliśmy w klubie. Zawodnicy, trenerzy i pracownicy, w sumie około 30 osób, przeszli w tym tygodniu testy na obecność koronawirusa. Wszystkie dały wynik negatywny. Będziemy je powtarzać cyklicznie, także po przyjeździe każdego nowego zawodnika. Na razie czekamy jeszcze na Amerykanina" - powiedział media menedżer Anwilu Michał Fałkowski.



W Protokole Medycznym PZKosz. rekomenduje się m.in. dezynfekcje piłek i parkietu, poleca się by osoby odpowiadające za czystość parkietu w trakcie gry nie podawały sędziom, tak jak do tej pory, piłki, gdy ta wyjdzie na aut. Strefy, którymi mają się poruszać zawodnicy, dziennikarze i kibice nie powinny +nachodzić na siebie+.



Podczas Kasztelan Basketball Cup 2020 w hali Anwilu na trybunach zasiądą kibice - zdarzy się to po raz pierwszy w ekstraklasie od połowy marca i przerwania rozgrywek EBL. Będzie ich jednak tylko 50 procent w stosunku do pojemności hali.



"Opracowaliśmy zasady zachowania dla kibiców, ale i koszykarzy oraz trenerów. Bilety sprzedawano tak, by kibice siedzieli +w szachownicę+, z zachowaniem dystansu społecznego. Oczywiście będą musieli mieć maseczki na twarzy podczas poruszania się w hali. Uczuliliśmy także zawodników, by po meczu nie robili tradycyjnej rundy dookoła trybun i nie +przybijali piątek+ z fanami. Ochrona jest także poinformowana, jakie są jej nowe obowiązki. Ścisłe zasady postępowania mają uświadomić wszystkim, że mecze podczas pandemii różnią się organizacją od tej, do której przywykliśmy i wszyscy muszą się dostosować do nowych warunków" - dodał.