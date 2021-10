Koszykarska Liga Mistrzów. Stal Ostrów Wlkp. przegrywa w debiucie

Pierwsza połowa spotkania była zdecydowanie pomyślniejsza dla polskiego klubu. Koszykarze Stali po dwóch kwartach schodzili na przerwę z przewagą jedenastu punktów (na tablicy widniał dokładnie wynik 46-35) - duża była w tym zasługa ich bardzo dobrej postawy drugiej kwarcie, kiedy to punktowali znacznie częściej niż członkowie ekipy z Katalonii.



Niestety później fortuna odwróciła się od Stali - Manresa zaczęła stopniowo odrabiać straty, by w czwartej kwarcie w końcu wyjść na prowadzenie. Choć hiszpańska drużyna nie odskoczyła przesadnie z wynikiem, to utrzymała przewagę do ostatniej syreny i mecz zakończył się zwycięstwem BAXI na własnym terenie 81-76.



Najlepiej punktującym graczem Stali Ostrów Wlkp. był Michael Young, który zanotował 16 punktów. Na parkiecie wyróżnili się także Denzel Andersson (14 pkt 7 zb) oraz James Palmer (14 pkt i 9 zb).





Koszykarska Liga Mistrzów. Pozostali rywale Stali już rozegrali pierwszy mecz

Rywalami Stali w grupie B są jeszcze izraelski Hapoel Jerozolima oraz turecki Pinar Karsiyaka. W spotkaniu między tymi zespołami, które odbyło się we wtorek, lepsi okazali się gracze Pinaru, którzy zwyciężyli 86-84.



W koszykarskiej Lidze Mistrzów biorą udział 32 zespoły podzielone na osiem grup. Więcej o starcie tych rozgrywek możesz przeczytać tutaj.



Stal Ostrów Wielkopolski to obecny mistrz Polski

Kibice Stali mają prawo sporo oczekiwać od zawodników swojego ukochanego klubu w tym sezonie. W poprzedniej kampanii "Byki" po raz pierwszy w historii sięgnęły po mistrzostwo Polski i zanotowały rewelacyjny występ w Europe Cup FIBA - w tych rozgrywkach zawodnicy z Ostrowa Wielkopolskiego doszli aż do finału.

W obecny sezonie Energa Basket Ligi Stal jak na razie znajduje się na siódmym miejscu w tabeli, mając na swoim koncie trzy zwycięstwa, dwie porażki i osiem punktów.

