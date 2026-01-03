Kopciuszek ogrywa kolejnych mocarzy. Polski trener dokonuje cudów

Stal Ostrów Wielkopolski - jako ostatni zespół w ORLEN Basket Lidze - rozpoczęła budowę składu na sezon 2025/2026. Wynikało to z dużych perturbacji finansowo-organizacyjnych. W pewnym momencie realny był scenariusz, że drużyna może nie przystąpić do rozgrywek. Ostatecznie zaległości - względem graczy, trenerów, agentów i akademii - w wysokości około 2 mln złotych zostały spłacone.

Trener Andrzej Urban przez kilka tygodni w okresie wakacyjnym nie wykonywał żadnych ruchów transferowych. Cierpliwie czekał na rozwój wydarzeń. Do agentów o graczy nie dzwonił, bo nie wiedział, co może im zaoferować. Nie chciał wyjść na osobę, która coś obiecuje, a później się z tego nie wywiązuje. Nie chciał stracić swojej reputacji u ludzi, z którym wcześniej przeprowadzał transakcje.

Z naszych informacji wynika, że Urban - podczas letniego off-season - miał wstępne zapytanie ze strony Anwilu Włocławek na stanowisko asystenta Grzegorza Kożana. Polak zastanawiał się nad tą opcją, ale wewnętrznie czuł, że jeśli odejdzie, to klub z Ostrowa Wielkopolskiego może się "posypać". To właśnie trener Urban spajał ten klub w ostatnich sezonach, wykonując bardzo dobrą pracę i promując wielu zawodników.

Najmniejszy budżet w PLK

Sytuacja uległa zmianie podczas zgrupowania kadry Polski, która szykowała się do EuroBasketu. Urban w pewnym momencie zaczął łączyć obie funkcje: asystenta Igora Milicicia i trenera Stali, który musi na gwałt skonstruować drużynę, która podejmie rywalizację z innymi ekipami w PLK. Wiemy, że dysponował budżetem (najmniejszym w całej lidze) na zawodników na poziomie 2.1 mln zł.

Mimo że Stal zbudowała skład "za pięć dwunasta", to udało jej pozyskać kilku wartościowych zawodników, którzy latem - z różnych względów - nie podpisali umów. Do tego grona należy zaliczyć: Daniela Gołębiowskiego, Trentona Gibsona czy Mareksa Mejerisa. Historia tego ostatniego jest bardzo ciekawa, bo łotewski gracz spotkał się z trenerem Urbanem w Rydze... podczas fazy pucharowej EuroBasketu. Panowie porozmawiali przy kawie i doszli do porozumienia w sprawie warunków kontraktu. Mejeris, który może pochwalić się bardzo ciekawym CV, jest najdroższym graczem Stali. Czuje się w Ostrowie Wielkopolskim na tyle dobrze, że niedawno odrzucił ofertę (lepszą pod kątem finansowym) z Anwilu Włocławek.

Trudny początek i rozmowy "pod płotem"

Wszyscy obecnie zachwycają się grą i wynikami "Stalówki", ale należy pamiętać, że początek sezonu wcale nie był taki obiecujący. Drużyna, która najpóźniej rozpoczęła okres przygotowawczy i zagrała w nim zaledwie cztery sparingi, miała po sześciu meczach bilans 1:5. Na dodatek po spotkaniu w Toruniu (30-punktowa porażka) doszło do rozmów "pod płotem" ze sfrustrowanymi kibicami z Ostrowa Wielkopolskimi. Te obrazki często widzimy na piłkarskich boiskach, gdy poirytowani i rozemocjonowani kibice domagają się wyjaśnień ze strony zawodników i trenera.

Musimy zmienić podejście mentalne, bo nie będziemy wygrywać meczów. To się także tyczy mnie, bo to ja przygotowałem drużynę do tego spotkania. Też – jako trener – nawaliłem

Jak się później okazało, ten mecz okazał się przełomowy. Stal wskoczyła na wyższe obroty, wygrywając 6 z 8 spotkań! I to pokonując ligowych mocarzy: Anwil, Śląsk i Energą Trefla w meczu noworocznym. Wyniki to jedno, ale należy podkreślić, że ostrowianie - pod batutą trenera Urbana - zrobili to w rewelacyjnym stylu, nie dając żadnych szans ekipom ze znacznie większymi budżetami (Anwil +15, Śląsk +21, Trefl +9).

Urban jak trenerski magik

Zwycięstwo z Treflem jest o tyle cenne, że zespół do tego meczu przystąpił bez dwóch podstawowych zawodników: Daniela Gołębiowskiego i Luki Sakoty. Trener Urban, który w środowisku znany jest z tego, że do każdego spotkania jest bardzo dobrze przygotowany pod kątem taktycznym, wykazał się dużym kunsztem. Zaskoczył rywali, przygotowując obronę strefową i ustawienie z centrem na pozycji... rozgrywającego (Mareks Mejeris). Wszystko po to, by zaoszczędzić trochę energii na najważniejsze momenty spotkania. Plan powiódł się w 100 procentach.

- W domu jesteśmy groźną drużyną dla każdego, nawet gdy do meczu przystąpimy w niepełnym składzie. Dwóch podstawowych graczy było poza rotacją. To była ogromna strata. Mieliśmy jednak konkretny plan na ten mecz i drużyna świetnie go zrealizowała. Zawodnicy zostawili dużo serca na boisku. Graliśmy jednak też z głową. Sprawdziło się ustawienie z fałszywym rozgrywającym w postaci Mareksa Mejerisa z pozycji nr 5. To pozwoliło nam zaoszczędzić energię w starciu z drużyną, która wywiera ogromną presję na piłce. Przez to Gibson czy Pluta mogli skupić się na egzekucji, a nie na przeprowadzeniu piłki przez całe boisko. Obrona strefowa też była po to, by zaoszczędzić siły na najważniejszą część meczu - zdradza Andrzej Urban.

- Powtarzałem zawodnikom, że im dłużej będziemy trzymać się rywali i nie damy się złamać, to w końcówce będziemy mieli większą pewność siebie, bo gramy u siebie. Kibice są naszym szóstym zawodnikiem. Mecz ułożył się zgodnie z naszymi założeniami - podkreśla polski szkoleniowiec.

O Stali i Urbanie - po zwycięstwem z Treflem (czołową drużyną w Polsce) - jest bardzo głośno. Polski trener jest wychwalany przez ekspertów i kibiców za dużą wiedzę, przygotowanie taktyczne (pomysły, które zaskakują rywali) i umiejętność wykorzystania potencjału zawodników. Mareks Mejeris świetnie radzi sobie pod koszem, Quan Jackson jest "królem przechwytów" w PLK, a Luka Sakota w meczu ze Śląskiem był porównywany przez komentatorów Polsatu do... Luki Doncicia (miał prawdziwy dzień konia). Ostrowianie wygrywają z graczami, których latem nikt w Polsce nie chciał: Michał Pluta (syn Andrzeja, legendy polskiej koszykówki) i Nikodem Czoska. Urban miał pomysł, jak skorzystać z ich atutów. Ten pierwszy w tym momencie przeżywa prawdziwy renesans formy. W dwóch ostatnich meczach zdobył łącznie 38 punktów.

Urban pracuje na swoją przyszłość

Niektórzy nazywają Urbana "magikiem", który na ławce Stali dokonuje wręcz cudów. Z zawodników, którzy byli spisywani na straty, stworzył prawdziwą drużynę, która jest postrachem dla najlepszych w ORLEN Basket Lidze. Ostrowianie mają bilans 7:7 i mają realną szansę na występ w finałowym turnieju o Puchar Polski, co byłoby gigantycznym osiągnięciem.

Czapki z głów przed całą drużyną. Nasz bilans jest kapitalny. Cieszmy się z tego

Praca Urbana w niełatwych warunkach jest mocno obserwowana przez inne kluby. Z naszych informacji wynika, że jego agent pracuje nad tym, by polski szkoleniowiec w nowym sezonie dostał angaż w klubie z dużo większym budżetem i możliwościami sportowymi. W grę wchodzi także wyjazd zagraniczny.

