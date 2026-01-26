Piąta zmiana trenera w ORLEN Basket Lidze w sezonie 2025/2026. Do Edmundsa Valeiki, Krzysztofa Szablowskiego, Grzegorza Kożana i Borisa Balibrei dołączy właśnie Roberts Stelmahers, którego misja w Enerdze Czarnych Słupsk dobiegła końca po porażce z MKS-em Dąbrowa Górnicza w kompromitującym stylu (88:102).

Warto podkreślić, że dąbrowianie do tego spotkania przystąpili bez czterech podstawowych zawodników, a tak i na boisku robili, co chcieli z defensywą słupskiego zespołu. Bohaterem spotkania okazał się Jakub Musiał, autor 22 punktów, którego Czarni… w listopadzie oddali bez większego żalu. Trener Stelmahers nie korzystał z jego usług. Polak poirytowany całą sytuacją poprosił o rozwiązanie umowy i z wielkim pokładem motywacji przyjechał do Słupska na mecz. Pokazał, że klub popełnił duży błąd, nie korzystając z jego możliwości. Po zakończeniu spotkania podkreślał, że był "na misji" i chciał coś udowodnić.

Prezes Czarnych, Michał Jankowski, nie wytrzymał i doprowadził do przedwczesnego zakończenia współpracy z łotewskim szkoleniowcem.

"Decyzją zarządu klubu Roberts Štelmahers nie pełni już obowiązków pierwszego trenera naszego zespołu. Dziękujemy trenerowi za dotychczasową pracę i zaangażowanie" - tak brzmi oficjalny komunikat słupskiego klubu.

Taka decyzja nie jest zaskoczeniem, bo Słupszczanie - pod wodzą Stelmahersa - spisywali się beznadziejnie w tym sezonie. Zespół wygrał zaledwie 5 z 17 spotkań i jest w dolnej części ligowej hierarchii.

W letnim oknie transferowym Łotysz słabo skonstruował drużynę, która nie była w stanie regularnie wygrywać meczów w ORLEN Basket Lidze. Nic nie dały kolejne zmiany w składzie. Przyszedł w końcu czas na zmianę szkoleniowca.

Wielki powrót do polskiej ligi

Prezes Michał Jankowski już od jakiegoś czasu był aktywny na rynku transferowym, rozglądając się za ewentualnym następcą Stelmahersa. Prowadził rozmowy z kandydatami. W niedzielę przystąpił do kluczowych negocjacji. Wiemy, że jednym z kandydatów był Francuz Jean-Denys Choulet, który w zeszłym sezonie wykonał bardzo dobrą pracę w MKS-ie Dąbrowa Górnicza. Ostatecznie Choulet do Polski nie wróci.

Wybór padł bowiem na Chorwata Ivicę Skelina, który jest świetnie znany kibicom w ORLEN Basket Lidze. Dla 52-latka będzie to bowiem trzeci klub w Polsce. Wcześniej pracował w Twardych Piernikach i w Legii Warszawa. W Toruniu - z drużyną z bardzo małym budżetem - wykonał świetną pracę, z kolei w stolicy mu nie poszło, tracąc pracę w połowie rozgrywek. Ostatnio pracował we Włoszech. Jego klub (Trapani) zbankrutował i wycofał się z ligi.

Skelin wyraził chęć powrotu do pracy w Polsce, w której - po pobycie w Legii - ma sporo do udowodnienia. W tym tygodniu Chorwat ma pojawić się w Słupsku i zacząć pracę z Czarnymi, którzy są pogrążeni w dużym dołku.

Energa Czarni Słupsk - Górnik Zamek Książ Wałbrzych. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Szymon Tomczak Andrzej Romański www.plk.pl/Interia

Roberts Stelmahers Andrzej Romański www.plk.pl/Interia

Michał Nowakowski, Roberts Stelmahers Andrzej Romański www.plk.pl/Interia