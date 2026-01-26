Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kolejny trener zwolniony w polskiej lidze. Znamy nazwisko następcy

Karol Wasiek

Karol Wasiek

Energa Czarni Słupsk są kolejnym klubem w ORLEN Basket Lidze, który zdecydował na się zmianę na stanowisku pierwszego trenera. Z posadą pożegnał się Łotysz Roberts Stelmahers. Jego miejsce zajął Chorwat Ivica Skelin, który wraca do Polski po prawie rocznej przerwie. Ostatnio pracował we włoskim klubie, który… zbankrutował.

Trener drużyny koszykarskiej wydaje energiczne polecenia, gestykulując ręką, w tle widoczna jest grupa osób przy stoliku sędziowskim na sali sportowej.
Roberts StelmahersMichal JanekEast News

Piąta zmiana trenera w ORLEN Basket Lidze w sezonie 2025/2026. Do Edmundsa Valeiki, Krzysztofa Szablowskiego, Grzegorza Kożana i Borisa Balibrei dołączy właśnie Roberts Stelmahers, którego misja w Enerdze Czarnych Słupsk dobiegła końca po porażce z MKS-em Dąbrowa Górnicza w kompromitującym stylu (88:102).

Warto podkreślić, że dąbrowianie do tego spotkania przystąpili bez czterech podstawowych zawodników, a tak i na boisku robili, co chcieli z defensywą słupskiego zespołu. Bohaterem spotkania okazał się Jakub Musiał, autor 22 punktów, którego Czarni… w listopadzie oddali bez większego żalu. Trener Stelmahers nie korzystał z jego usług. Polak poirytowany całą sytuacją poprosił o rozwiązanie umowy i z wielkim pokładem motywacji przyjechał do Słupska na mecz. Pokazał, że klub popełnił duży błąd, nie korzystając z jego możliwości. Po zakończeniu spotkania podkreślał, że był "na misji" i chciał coś udowodnić.

Prezes Czarnych, Michał Jankowski, nie wytrzymał i doprowadził do przedwczesnego zakończenia współpracy z łotewskim szkoleniowcem.

"Decyzją zarządu klubu Roberts Štelmahers nie pełni już obowiązków pierwszego trenera naszego zespołu. Dziękujemy trenerowi za dotychczasową pracę i zaangażowanie" - tak brzmi oficjalny komunikat słupskiego klubu.

Taka decyzja nie jest zaskoczeniem, bo Słupszczanie - pod wodzą Stelmahersa - spisywali się beznadziejnie w tym sezonie. Zespół wygrał zaledwie 5 z 17 spotkań i jest w dolnej części ligowej hierarchii.

W letnim oknie transferowym Łotysz słabo skonstruował drużynę, która nie była w stanie regularnie wygrywać meczów w ORLEN Basket Lidze. Nic nie dały kolejne zmiany w składzie. Przyszedł w końcu czas na zmianę szkoleniowca.

    Wielki powrót do polskiej ligi

    Prezes Michał Jankowski już od jakiegoś czasu był aktywny na rynku transferowym, rozglądając się za ewentualnym następcą Stelmahersa. Prowadził rozmowy z kandydatami. W niedzielę przystąpił do kluczowych negocjacji. Wiemy, że jednym z kandydatów był Francuz Jean-Denys Choulet, który w zeszłym sezonie wykonał bardzo dobrą pracę w MKS-ie Dąbrowa Górnicza. Ostatecznie Choulet do Polski nie wróci.

    Wybór padł bowiem na Chorwata Ivicę Skelina, który jest świetnie znany kibicom w ORLEN Basket Lidze. Dla 52-latka będzie to bowiem trzeci klub w Polsce. Wcześniej pracował w Twardych Piernikach i w Legii Warszawa. W Toruniu - z drużyną z bardzo małym budżetem - wykonał świetną pracę, z kolei w stolicy mu nie poszło, tracąc pracę w połowie rozgrywek. Ostatnio pracował we Włoszech. Jego klub (Trapani) zbankrutował i wycofał się z ligi.

    Skelin wyraził chęć powrotu do pracy w Polsce, w której - po pobycie w Legii - ma sporo do udowodnienia. W tym tygodniu Chorwat ma pojawić się w Słupsku i zacząć pracę z Czarnymi, którzy są pogrążeni w dużym dołku.

    Energa Czarni Słupsk - Górnik Zamek Książ Wałbrzych. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Koszykarz w czarno-czerwonym stroju z piłką uniesioną nad głową podczas meczu, w tle widownia zapełniona kibicami.
    Szymon TomczakAndrzej Romańskiwww.plk.pl/Interia
    Łysa głowa mężczyzny z krótką brodą, ubranego elegancko w garnitur, widoczna zza dwóch niebieskich foteli, twarz skierowana w bok z poważnym wyrazem.
    Roberts StelmahersAndrzej Romańskiwww.plk.pl/Interia
    Zawodnik koszykarski w czarnym stroju drużyny z numerem 25 gestykuluje, wskazując ręką, obok niego stoi trener w garniturze z czerwoną krawatą. W tle widoczny tłum kibiców i fragment boiska.
    Michał Nowakowski, Roberts StelmahersAndrzej Romańskiwww.plk.pl/Interia
