Kolejny transfer w polskiej lidze. Reprezentant Węgier zagra w Legii

Legia Warszawa kompletuje skład przed rozpoczęciem sezonu 2026/2027. Do Jakuba Andrzejewskiego, Szymona Tomczaka, Kristersa Zoriksa i Markusa Ilvera dołączył właśnie 30-letni podkoszowy Gyorgy Goloman (211 cm). To etatowy reprezentant Węgier.

Goloman jest znanym nazwiskiem na europejskim rynku. Absolwent świetnej uczelni UCLA próbował nawet dostać się do NBA. W 2018 roku trenował z zespołami NBA: Lakers, Clippers i Nets. Później grał w G-League (50 meczów). Następnie wyjechał do Japonii, a w 2020 roku rozpoczął swoją podróż po Europie.

Grał w Belgii, na Węgrzech (razem z Benedekiem Varadim, byłym graczem Trefla Sopot) i na Litwie. Trzy ostatnie sezony spędził w Hiszpanii. Grał w Gironie (nowy klub Andrzeja Pluty), w Burgos i w Lleidzie. Na poziomie ACB - w minionym sezonie - wystąpił w 25 meczach, w których średnio notował 8 punktów i 3.4 zbiórki. Miał 70-procentową skuteczność za 2 pkt.

Ciekawostką jest fakt, że Goloman najlepiej wypadł przeciwko Realowi Madryt. W meczu z "Królewskimi" zdobył 19 punktów, trafiając 7 z 10 rzutów z gry.

Legia mocno walczyła

Aaron Cel, dyrektor sportowy Legii, długo walczył o ten transfer. Rozmowy nie były łatwe, ale finalnie stronom udało się dojść do porozumienia. Magnesem do przyciągnięcia Golomana była gra w Basketball Champions League. Legia po raz drugi z rzędu wystąpi w tych renomowanych rozgrywkach.

Węgier to gracz doświadczony, który grał już w BCL i w EuroCupie (w barwach Lietkabelis). To zawodnik, który ma spory arsenał ofensywny. Dobrze czuje się w strefie podkoszowej, ale potrafi też zdobywać punkty z półdystansu i z dystansu. Przy swoim wzroście (211 cm) dynamicznie porusza się po parkiecie. Bardzo dobrze przechodzi z defensywy do ataku, wykańczając szybki atak.

To trzeci obcokrajowiec w ekipie Heiko Rannuli w Legii Warszawa. Mistrzowie Polski zaczną sezon z sześcioma graczami zagranicznymi. Celem jest ponowna obrona mistrzowskiego tytułu i dobra gra w Basketball Champions League.

Mateusz Ponitka, Jordan Loyd, Michał Sokołowski, Aleksander Balcerowski, Andrzej Pluta ADRIAN SLAZOK/REPORTER East News

LANDRIUS HORTON LUKASZ CAPAR POLSKA PRESS East News

Mareks Mejeris LUKASZ CAPAR POLSKA PRESS East News





Legia Warszawa - Zastal Zielona-Góra. Skrót meczu Polsat Sport