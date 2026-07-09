Kolejny Polak ma nowy klub. Ujawniamy szczegóły

Karol Wasiek

Karol Wasiek

Interia ustaliła, że Dominik Wilczek jest kolejnym zawodnikiem, który znika z listy wolnych Polaków 2026. Koszykarz - co wynika z naszych informacji - podpisał kontrakt na sezon 2026/2027. 26-letni gracz zasili szeregi Tauron GTK Gliwice.

Dominik Wilczek
Dominik WilczekLUKASZ CAPAR POLSKA PRESSEast News

Dominik Wilczek ma za sobą przeciętny sezon w barwach Energi Czarnych Słupsk. Koszykarz średnio notował 7.6 pkt i 1.9 zbiórki, trafiając do kosza na słabej 33-procentowej skuteczności z gry (30% za 3).

Wilczek wystąpił we wszystkich 30 meczach słupskiego zespołu, który odniósł zaledwie 9 zwycięstw.

Polak - z tego co słyszymy - nie cieszył się aż tak dużym zainteresowaniem na rynku transferowym. Zdecydowanie więcej ofert otrzymał jego młodszy brat, Maksymilian, który jest dwukrotnym mistrzem Polski z Legią Warszawa. Ostatecznie koszykarz wybrał ofertę Twardych Pierników z Torunia, otrzymując pozytywne opinie od brata na temat współpracy z trenerem Srdjanem Suboticiem.

Dominik z kolei powędruje do Gliwic, podpisując umowę z miejscowym GTK. Gliwiczanom bardzo zależy na tym, by w kolejnym sezonie realnie włączyć się do walki o miejsce w fazie play-off / play-in. Do tej pory najwyższym miejscem GTK w rozgrywkach PLK była 12. pozycja. Trener Nebojsa Vidić chce poprawić ten wynik.

W składzie GTK jest już czterech obcokrajowców i czterech Polaków, wliczając w ten zestaw Dominika Wilczka.

Wcześniej umowy podpisali Eric Nottage (rozgrywający), Quinton Green (niski skrzydłowy), Milan Suskavcević (center) i Anthony Smith (silny skrzydłowy). Ważne umowy z Polaków mają Kacper Gordon, Kajetan Misztal i Marcel Walczuk.

Koszykarz w białym stroju reprezentacji Polski podczas meczu, z logo i napisem 'Polska' na koszulce, na rozmytym tle hali sportowej.
Jakub SzumertPiotr Matusewicz East News
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