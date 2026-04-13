Kluby zaszalały na rynku transferowym. Ponad 2.5 mln zł do kasy ligi

W sezonie 2025/2026 w rozgrywkach ORLEN Basket Ligi nastąpił znaczący wzrost opłat za licencje dla obcokrajowców.

Przypomnijmy, jak wygląda lista opłat w PLK ws. licencji dla obcokrajowców. Pierwsze 4 licencje są darmowe. Piąta kosztuje - 5000 zł, szósta - 15 tys. zł, siódma - 45 tys. zł, ósma - 60 tys. zł, dziewiąta - 75 tys. zł, dziesiąta - 90 tys. jedenasta i każda następna - 100 tys. zł. Licencja okresowa dla trenera bez polskiego obywatelstwa - pierwszy raz zgłoszonego przez klub - wynosi 10 tys. złotych.

Kluby mają możliwość gry szóstką obcokrajowców, co wiąże się z dodatkową wpłatą w wysokości 100 tys. zł do kasy PLK. Tylko dwa zespoły nie skorzystały z takiej opcji - to AMW Arka Gdynia i Arriva Lotto Twarde Pierniki. Torunianie są jedyną drużyną w PLK, która nie poniosła żadnych opłat w związku z licencjami dla graczy zagranicznych.

Warto dodać, że przy rejestracji do ligi z opłat zwolniony był gracz zagraniczny, który wcześniej występował w danym klubie. Przed rozpoczęciem rozgrywek dołożono jeszcze jedną opcję: każdy zawodnik zagraniczny, który rozegrał wcześniej dwa pełne sezony w PLK (minimum 75% meczów w sezonie zasadniczym). W tym gronie byli m.in. Raymond Cowels w Treflu Sopot czy Tauras Jogela w Górniku Zamek Książ Wałbrzych.

Ile wydały poszczególne drużyny na opłaty licencyjne (licencje dla zawodników i trenerów + możliwość gry szóstką obcokrajowców)?

AMW Arka Gdynia: 65 tys. zł

Gdynianie do rozgrywek zgłosili siedmiu obcokrajowców. Dwóch z nich: Marcusa Weathersa i Courtneya Rameya nie ma już w klubie.

Anwil Włocławek: 310 tys. zł (200 + 10 + 100)

Sporo działo się w Anwilu Włocławek w trakcie trwania rozgrywek. Zwłaszcza od momentu dojścia trenera Ronena Ginzburga. Za jego czasów pozyskano czterech nowych obcokrajowców (Wahl, Allen, Ajayi i Buchanan). Włocławianie łącznie zgłosili do rozgrywek aż dziesięciu graczy zagranicznych (Mate Vucić miał darmową licencję). Łącznie wydali aż 310 tys. zł na licencje. To drugi najwyższy wynik w lidze.

Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń: 0 zł

Jedyny klub w PLK, który nie wydał "złotówki" na opłaty licencyjne. Torunianie zgłosili siedmiu graczy zagranicznych, ale czterech z nich miało darmowe licencje.

Dziki Warszawa: 175 tys. zł (65 + 10 + 100)

Dziki do rozgrywek zgłosiły siedmiu obcokrajowców, w tym Dontaya Caruthersa, który opuścił klub w trakcie rozgrywek (wykupiony przez KK Bosna). Nową postacią w ORLEN Basket Lidze jest trener Marco Legovich.

Energa Czarni Słupsk: 235 tys. zł (135 + 10 + 100)

Bardzo dużo działo się w szeregach Czarnych Słupsk. Klub zgłosił łącznie aż dziewięciu graczy zagranicznych, w tym Aigarsa Skelego, który wcześniej rozegrał ponad dwa sezony w Stali Ostrów Wielkopolski (najdroższy zawodnik pozyskany w letnim off-season). Sporo wydano na licencje, ale też podkreślić, że prezes Michał znany z tego, że potrafi ostro negocjować. Podobno klub nie wyszedł stratny na tym, że 2-3 zawodników przedwcześnie pożegnało się ze Słupskiem.

Energa Trefl Sopot: 130 tys. zł (20 + 10 + 100)

Sopocianie na samym finiszu okna transferowego wykonali dwa ruchy - pozyskano Granta Sherfielda i Erica Locketta (w debiucie poważna kontuzja). Łącznie zgłoszono ośmiu obcokrajowców, ale dwóch z nich miało darmowe licencje (Scruggs i Cowels). Nową postacią jest trener Mikko Larkas.

Górnik Zamek Książ Wałbrzych: 105 tys. zł (5 + 100)

Górnik zgłosił ośmiu obcokrajowców, ale trzech z nich miało darmowe licencje (Smith, Benson i Jogela).

King Szczecin: 130 tys. zł (20 + 10 + 100)

King zgłosił do rozgrywek siedmiu obcokrajowców (Jovan Novak był wcześniej w klubie). Nową postacią w lidze jest Lubomir Ruzicka, asystent Macieja Majcherka.

Legia Warszawa: 165 tys. zł (65 + 100)

Mistrz Polski zgłosił do rozgrywek siedmiu nowych obcokrajowców (Silins został z poprzedniego sezonu). Legię w trakcie sezonu opuścił Ben Shungu.

Miasto Szkła Krosno: 320 tys. zł (200 + 20 + 100)

Zdecydowanie najwięcej działo się w zespole beniaminka z Krosno. Miasto Szkła zgłosiło do rozgrywek aż 11 obcokrajowców! Dwóch z nich miało darmowe licencje: Radić i Laksa. Krośnianie wydali najwięcej na opłaty licencyjne. Należy też pamiętać o dwóch zagranicznych trenerach: Valeiko i Kovacik. Klub zarobił na odejściu Maurice'a Watsona (jego kontrakt wykupili Turcy).

MKS Dąbrowa Górnicza: 225 tys. zł (125 + 100)

MKS do rozgrywek zgłosił ośmiu nowych obcokrajowców (Marc Garcia miał darmową licencję).

ORLEN Zastal Zielona Góra: 120 tys. zł (20 + 100)

Zielonogórzanie zgłosili sześciu nowych obcokrajowców (Chavaughn Lewis miał darmowę licencję).

PGE Start Lublin: 225 tys. zł (125 + 100)

Sporo działo się w szeregach PGE Startu. Lublinianie zgłosili do rozgrywek aż dziesięciu obcokrajowców, ale dwóch z nich grało wcześniej w klubie (O'Reilly i Ramey). W trakcie sezonu rozstano się z trzema zawodnikami.

Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski: 165 tys. zł (65 + 100)

Ostrowianie zgłosili do rozgrywek siedmiu nowych obcokrajowców.

Tauron GTK Gliwice: 175 tys. zł (65 + 10 +100)

Gliwiczanie do rozgrywek zgłosili dziewięciu obcokrajowców, ale dwóch z nich miało darmowe licencje: Gordon i Oguine. Nową postacią w rozgrywkach jest trener Nebojsa Vidić. Pod jego wodzą zespół wygrał 2 z 11 meczów.

WKS Śląsk Wrocław: 130 tys. zł (20 + 10 + 100)

Wrocławianie zgłosili do rozgrywek dziesięciu obcokrajowców, ale aż czterech z nich miało darmowe licencje ze względu na wcześniejszą grę w klubie (Penava, Davis, Nunez i Williams). Nową postacią w rozgrywkach jest trener Ainars Bagatskis.

