Kiedyś ojciec, teraz syn. Legia Warszawa robi transfer

Legia Warszawa, mistrz Polski w dwóch ostatnich sezonach, jest w trakcie budowania składu na kolejne rozgrywki. Dyrektor sportowy Aaron Cel aktywnie działa na rynku transferowym. Priorytetem było zbudowanie polskiej części składu, w której zajdą dość duże zmiany.

Nie będzie już Andrzeja Pluty, który wybrał ofertę z ligi hiszpańskiej. Z zespołem pożegna się także Maksymilian Wilczek, który chce - u nowego pracodawcy - odgrywać dużo większą rolę. W Legii - na jego pozycji - jest kapitan Michał Kolenda, który jest związany z klubem długoletnią umową.

W zespole zostają - oprócz Kolendy - Wojciech Tomaszewski, Błażej Czapla i Dawid Niedziałkowski. Nową postacią w Legii będzie Szymon Tomczak, który ostatnio grał w Enerdze Czarnych Słupsk. Ma za sobą udany sezon pod kątem indywidualnym.

Drugą nową postacią w Legii będzie 21-letni Jakub Andrzejewski, dla którego będzie to debiut na poziomie ORLEN Basket Ligi. Utalentowany zawodnik ostatnio występował w Enea Abramczyk Astorii Bydgoszcz. Wywalczył z tym zespołem awans do ekstraklasy. Rozegrał 43 mecze, w których średnio notował 10.2 pkt i 2.5 zbiórki. Miał 44-procentową skuteczność z gry.

Głośno zrobiło się o nim m.in. podczas Mistrzostw Europy U-20 w Gdyni, gdzie był jedną z wiodących postaci młodzieżowej reprezentacji Polski.

Dyrektor sportowy Legii mocno wierzy w rozwój jego umiejętności pod okiem trenera Heiko Rannuli. Ostatnie miesiące pokazują, że Estończyk potrafi pracować i rozwijać zawodników. Najlepsze przykłady to: Kameron McGusty, Andrzej Pluta, Maksymilian Wilczek, DJ Brewton czy Race Thompson. Andrzejewski ma do tego grona dołączyć.

Kiedyś ojciec, teraz syn

Ciekawostką jest fakt, że ojciec Jakuba, Tomasz Andrzejewski, grał w Legii Warszawa w latach 2015-2018. W 2017 roku był jedną z kluczowych postaci drużyny, która wywalczyła dla Legii upragniony, historyczny awans do ekstraklasy (pokonując w finale play-off GTK Gliwice 3:0).

Po awansie przedłużył kontrakt i reprezentował barwy Legii na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, notując średnio 6,5 punktu oraz 4,2 zbiórki na mecz. Był kapitanem warszawskiego zespołu w PLK.

Jakub Andrzejewski ostatnio z trybun oglądał mecz Legii z Zastalem.

Transfer Andrzejewskiego zamknie budowę polskiej części składu w Legii Warszawa. Klub przystąpi teraz do zatrudniania obcokrajowców. W lipcu Aaron Cel wyleci do Las Vegas na rozgrywki Ligi Letniej.

Jakub Andrzejewski FOT. TOMASZ SOKOLOWSKI/400MM.PL Newspix.pl

Jakub Andrzejewski TOMASZ SOKOLOWSKI / 400MM.PL Newspix.pl

Jakub Szumert Piotr Matusewicz East News





Legia Warszawa - ORLEN Zastal Zielona Góra. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport