Kiedyś ojciec, teraz syn. Legia Warszawa robi transfer
Legia Warszawa, mistrz Polski w sezonie 2026/2027, przeprowadza drugi transfer w letnim off-season. Do zespołu Heiko Rannuli dołącza utalentowany 21-letni Jakub Andrzejewski, który wygrał 1-ligowe rozgrywki z drużyną Enea Abramczyk Astorii Bydgoszcz. Kiedyś w Legii grał jego ojciec, Tomasz Andrzejewski.
Legia Warszawa, mistrz Polski w dwóch ostatnich sezonach, jest w trakcie budowania składu na kolejne rozgrywki. Dyrektor sportowy Aaron Cel aktywnie działa na rynku transferowym. Priorytetem było zbudowanie polskiej części składu, w której zajdą dość duże zmiany.
Nie będzie już Andrzeja Pluty, który wybrał ofertę z ligi hiszpańskiej. Z zespołem pożegna się także Maksymilian Wilczek, który chce - u nowego pracodawcy - odgrywać dużo większą rolę. W Legii - na jego pozycji - jest kapitan Michał Kolenda, który jest związany z klubem długoletnią umową.
W zespole zostają - oprócz Kolendy - Wojciech Tomaszewski, Błażej Czapla i Dawid Niedziałkowski. Nową postacią w Legii będzie Szymon Tomczak, który ostatnio grał w Enerdze Czarnych Słupsk. Ma za sobą udany sezon pod kątem indywidualnym.
Drugą nową postacią w Legii będzie 21-letni Jakub Andrzejewski, dla którego będzie to debiut na poziomie ORLEN Basket Ligi. Utalentowany zawodnik ostatnio występował w Enea Abramczyk Astorii Bydgoszcz. Wywalczył z tym zespołem awans do ekstraklasy. Rozegrał 43 mecze, w których średnio notował 10.2 pkt i 2.5 zbiórki. Miał 44-procentową skuteczność z gry.
Głośno zrobiło się o nim m.in. podczas Mistrzostw Europy U-20 w Gdyni, gdzie był jedną z wiodących postaci młodzieżowej reprezentacji Polski.
Dyrektor sportowy Legii mocno wierzy w rozwój jego umiejętności pod okiem trenera Heiko Rannuli. Ostatnie miesiące pokazują, że Estończyk potrafi pracować i rozwijać zawodników. Najlepsze przykłady to: Kameron McGusty, Andrzej Pluta, Maksymilian Wilczek, DJ Brewton czy Race Thompson. Andrzejewski ma do tego grona dołączyć.
Kiedyś ojciec, teraz syn
Ciekawostką jest fakt, że ojciec Jakuba, Tomasz Andrzejewski, grał w Legii Warszawa w latach 2015-2018. W 2017 roku był jedną z kluczowych postaci drużyny, która wywalczyła dla Legii upragniony, historyczny awans do ekstraklasy (pokonując w finale play-off GTK Gliwice 3:0).
Po awansie przedłużył kontrakt i reprezentował barwy Legii na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, notując średnio 6,5 punktu oraz 4,2 zbiórki na mecz. Był kapitanem warszawskiego zespołu w PLK.
Jakub Andrzejewski ostatnio z trybun oglądał mecz Legii z Zastalem.
Transfer Andrzejewskiego zamknie budowę polskiej części składu w Legii Warszawa. Klub przystąpi teraz do zatrudniania obcokrajowców. W lipcu Aaron Cel wyleci do Las Vegas na rozgrywki Ligi Letniej.