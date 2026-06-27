Kiedyś ojciec, teraz syn. Legia Warszawa robi transfer

Karol Wasiek

Karol Wasiek

Legia Warszawa, mistrz Polski w sezonie 2026/2027, przeprowadza drugi transfer w letnim off-season. Do zespołu Heiko Rannuli dołącza utalentowany 21-letni Jakub Andrzejewski, który wygrał 1-ligowe rozgrywki z drużyną Enea Abramczyk Astorii Bydgoszcz. Kiedyś w Legii grał jego ojciec, Tomasz Andrzejewski.

Jakub Andrzejewski
Jakub AndrzejewskiTOMASZ SOKOLOWSKI / 400MM.PLNewspix.pl

Legia Warszawa, mistrz Polski w dwóch ostatnich sezonach, jest w trakcie budowania składu na kolejne rozgrywki. Dyrektor sportowy Aaron Cel aktywnie działa na rynku transferowym. Priorytetem było zbudowanie polskiej części składu, w której zajdą dość duże zmiany.

Nie będzie już Andrzeja Pluty, który wybrał ofertę z ligi hiszpańskiej. Z zespołem pożegna się także Maksymilian Wilczek, który chce - u nowego pracodawcy - odgrywać dużo większą rolę. W Legii - na jego pozycji - jest kapitan Michał Kolenda, który jest związany z klubem długoletnią umową.

W zespole zostają - oprócz Kolendy - Wojciech Tomaszewski, Błażej Czapla i Dawid Niedziałkowski. Nową postacią w Legii będzie Szymon Tomczak, który ostatnio grał w Enerdze Czarnych Słupsk. Ma za sobą udany sezon pod kątem indywidualnym.

Drugą nową postacią w Legii będzie 21-letni Jakub Andrzejewski, dla którego będzie to debiut na poziomie ORLEN Basket Ligi. Utalentowany zawodnik ostatnio występował w Enea Abramczyk Astorii Bydgoszcz. Wywalczył z tym zespołem awans do ekstraklasy. Rozegrał 43 mecze, w których średnio notował 10.2 pkt i 2.5 zbiórki. Miał 44-procentową skuteczność z gry.

Głośno zrobiło się o nim m.in. podczas Mistrzostw Europy U-20 w Gdyni, gdzie był jedną z wiodących postaci młodzieżowej reprezentacji Polski.

Dyrektor sportowy Legii mocno wierzy w rozwój jego umiejętności pod okiem trenera Heiko Rannuli. Ostatnie miesiące pokazują, że Estończyk potrafi pracować i rozwijać zawodników. Najlepsze przykłady to: Kameron McGusty, Andrzej Pluta, Maksymilian Wilczek, DJ Brewton czy Race Thompson. Andrzejewski ma do tego grona dołączyć.

Kiedyś ojciec, teraz syn

Ciekawostką jest fakt, że ojciec Jakuba, Tomasz Andrzejewski, grał w Legii Warszawa w latach 2015-2018. W 2017 roku był jedną z kluczowych postaci drużyny, która wywalczyła dla Legii upragniony, historyczny awans do ekstraklasy (pokonując w finale play-off GTK Gliwice 3:0).

Po awansie przedłużył kontrakt i reprezentował barwy Legii na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, notując średnio 6,5 punktu oraz 4,2 zbiórki na mecz. Był kapitanem warszawskiego zespołu w PLK.

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Karol Wasiek
Karol Wasiek

Jakub Andrzejewski ostatnio z trybun oglądał mecz Legii z Zastalem.

Transfer Andrzejewskiego zamknie budowę polskiej części składu w Legii Warszawa. Klub przystąpi teraz do zatrudniania obcokrajowców. W lipcu Aaron Cel wyleci do Las Vegas na rozgrywki Ligi Letniej.

Trener w czarnej koszulce i zawodnik w czerwonym stroju koszykarskim z napisem 'Polska' intensywnie rozmawiają podczas przerwy w meczu.
Jakub AndrzejewskiFOT. TOMASZ SOKOLOWSKI/400MM.PLNewspix.pl
Koszykarz w białym stroju z piłką przygotowujący się do rzutu na hali sportowej, w tle rozmyci zawodnicy i bannery sponsorów.
Jakub AndrzejewskiTOMASZ SOKOLOWSKI / 400MM.PLNewspix.pl
Koszykarz w białym stroju reprezentacji Polski podczas meczu, z logo i napisem 'Polska' na koszulce, na rozmytym tle hali sportowej.
Jakub SzumertPiotr MatusewiczEast News


Legia Warszawa - ORLEN Zastal Zielona Góra. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport

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