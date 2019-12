Kahlil Dukes zawodnikiem Legii Warszawa

Amerykanin Kahlil Dukes został koszykarzem Legii Warszawa. Ma 24 lata, od poprzedniego sezonu występuje w Europie. W zespole trenera Tane Spaseva będzie grał na pozycjach rozgrywającego i rzucającego. "Zieloni Kanonierzy" będą jego czwartym klubem w zawodowej karierze.

Zdjęcie Kahlil Dukes /AFP

"Jestem rozgrywającym dostarczającym zespołowi dużo punktów. Lubię kreować grę, angażować kolegów, to sprawia mi radość. Kibice mogą spodziewać się po mnie twardej gry po obu stronach boiska, walki o zwycięstwo w każdym meczu. Będę się starał dać zespołowi to, czego w danym momencie najbardziej potrzebuje" - zapewnił Dukes, cytowany przez stronę internetową klubu.

W obecnym sezonie Amerykanin był graczem występującego w niemieckiej Bundeslidze zespołu Hamburg Towers, prowadzonego przez trenera reprezentacji Polski Mike'a Taylora. W jego barwach zagrał jednak tylko dwa spotkania na przełomie września i października - przeciwko Bayernowi Monachium (55:111, zdobył 4 pkt i miał 3 asysty) i Syntainics MBC, który wówczas prowadził Wojciech Kamiński (83:104, 10 pkt i asysta).

W poprzednich rozgrywkach występował w rosyjskiej Superlidze - do grudnia 2018 roku w zespole Irkut Irkuck, a od stycznia do kwietnia w Uniwersitet Jugra Surgut. W obu notował ponad 22 punkty, spędzając na parkiecie ok. 30 minut. Zawodnik dysponuje bardzo dobrym rzutem z dystansu. W Rosji trafiał ok. 37 procent rzutów za trzy punkty. Z kolei w amerykańskiej lidze akademickiej NCAA, w drużynie Niagara Purple Eagles, miał ponad 41 proc. skuteczności w tym elemencie. W sezonie 2017/18 został wybrany najlepszym zawodnikiem konferencji MAAC.

"Zdecydowałem się na grę w Legii, bo uważam, że polska liga jest na dobrym poziomie, a w klubie pracuje doświadczony trener, który na pewno pomoże mi stać się lepszym zawodnikiem. Na pewno dam z siebie wszystko, żeby pomóc Legii w pozostałej części sezonu. Nie mogę się doczekać pierwszego meczu" - dodał nowy zawodnik Legii.

To trzeci kontrakt podpisany przez klub z Warszawy w trakcie trwającego sezonu - po Michale Michalaku, który okazał się liderem punktowym zespołu, i Amerykaninie A.J. Englishu, który nie wystąpił w żadnym meczu, gdyż doznał na treningu kontuzji kolana i musiał poddać się operacji.

Rozwiązano natomiast, za porozumieniem stron, umowy z Portorykańczykiem Isaakiem Sosą i kilka dni temu z amerykańskim skrzydłowym Michaelem Finke, a w najbliższym czasie ma się to stać z jego rodakiem, rozgrywającym Drew Brandonem.

Poza tym stołeczny zespół przez trzy, cztery tygodnie będzie sobie musiał radzić bez rozgrywającego i kapitana Sebastiana Kowalczyka, któremu w trakcie ostatniego spotkania esktraklasy odnowiła się kontuzja nogi.

Legioniści przegrali dotychczas w Energa Basket Lidze 10 z 12 spotkań i zajmują 15., przedostatnie miejsce w tabeli.

Najbliższy ligowy mecz rozegrają w czwartek u siebie ze Śląskiem Wrocław. Początek w hali Koło o godz. 20.30.