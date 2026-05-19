Kadrowicz został tatą i pomógł drużynie. "3 godziny snu w dwie doby"

- Szymon od czasu poprzedniego meczu był w szpitalu z żoną właściwie bez przerwy, więc jego występ stał pod dużym znakiem zapytania. Jako klub uważamy, że najważniejsze jest to, aby wszystko było bezpieczne i w porządku. Zależało nam, aby Szymon nie czuł żadnej presji i żeby decyzja należała wyłącznie do niego, bo tylko on wiedział, jak wygląda sytuacja i czy może opuścić szpital. Życie i rodzina stoją wyżej niż koszykówka. Rano przed meczem rozmawialiśmy wielokrotnie. Oczywiście opuścił poranny trening, a ja powiedziałem mu, żeby trochę odpoczął i że zadzwonię później. Próbowałem złapać go dwa razy, nie odbierał, ale potem oddzwonił i powiedział, że się zdrzemnął i czuje się świetnie. Wszystko poszło w dobrym kierunku, synek jest zdrowy, żona czuje się dobrze i powiedział mi: 'trenerze, chcę grać'. Odparłem, że to jego decyzja, nie naciskam i każdy zrozumie, jeśli żona będzie go teraz potrzebować bardziej niż koszykówka. Ostatecznie wyszło świetnie, zagrał doskonały mecz, wszedł na wyższy poziom. To niewiarygodne – spał może 3 godziny w ciągu dwóch nocy, przychodzisz i grasz z takimi emocjami. Ogromny szacunek dla niego za to, co zrobił, i jeszcze raz wielkie gratulacje dla całej rodziny - odpowiedział trener Mikko Larkas.