Kadrowicz Wielkiej Brytanii zagra w polskiej lidze

Czwarty transfer Dzików Warszawa w letnim off-season. Do Michała Krasuskiego (trzyletnia umowa), Zane'a Watermana i Osuna Osunniyi'ego dołączył właśnie 25-letni Tim Adetukasi, który na początku tego miesiąca zadebiutował w reprezentacji Wielkiej Brytanii. W przegranym meczu z Litwą (85:105) w ramach eliminacji do MŚ 2027 zdobył 1 pkt w ciągu 13 minut spędzonych na parkiecie.

Koszykarz (198 cm), który może grać na kilku pozycjach (to jeden z jego dużych atutów), ma za sobą bardzo udany sezon w zespole Manchester Basketball. W rozgrywkach ligi brytyjskiej, które z roku na rok podnoszą swój poziom, notował średnio 10.4 pkt i 4.3 zbiórki. Miał 41-procentową skuteczność z dystansu. W ostatnim meczu ligowym trafił 5 z 7 rzutów za 3 pkt.

Z ekipą zaszedł także do finału ENBL, gdzie zmierzył się… z Dzikami Warszawa. W tym spotkaniu zdobył 12 punktów, trafiając wszystkie 4 rzuty z gry i 4 rzuty wolne.

Wypatrzyli go na turnieju

Z naszych informacji wynika, że przedstawicielom klubu z Warszawy ten gracz "wpadł w oko" właśnie podczas turnieju Final Four rozgrywanego w Niemczech. Brytyjczyk pokazał się z bardzo dobrej strony i zapracował na kontrakt w Polskiej Lidze Koszykówki. To dla niego kolejny krok w karierze. Wcześniej występował na Słowacji i w Macedonii Północnej.

Do atutów Adetukasiego należą atletyzm, wielopozycjyjność, fizyczność i stabilny rzut. W Dzikach wierzą, że jego potencjał zostanie odpowiednio wykorzystany i zawodnik zrobi duży progres w następnych miesiącach pod okiem trenera Marco Legovicha.

Warszawianie zatrudnią jeszcze trzech graczy zagranicznych.

LANDRIUS HORTON LUKASZ CAPAR POLSKA PRESS East News

Dominik Wilczek LUKASZ CAPAR POLSKA PRESS East News

Mareks Mejeris LUKASZ CAPAR POLSKA PRESS East News





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