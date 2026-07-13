Kadrowicz Wielkiej Brytanii zagra w polskiej lidze
Tim Adetukasi to kolejny transfer Dzików Warszawa, klubu, który stopniowo odkrywa karty w składzie na sezon 2026/2027. 25-letni koszykarz to świeżo upieczony reprezentant Wielkiej Brytanii. Sztab Dzików wypatrzył go podczas Final Four ENBL.
Czwarty transfer Dzików Warszawa w letnim off-season. Do Michała Krasuskiego (trzyletnia umowa), Zane'a Watermana i Osuna Osunniyi'ego dołączył właśnie 25-letni Tim Adetukasi, który na początku tego miesiąca zadebiutował w reprezentacji Wielkiej Brytanii. W przegranym meczu z Litwą (85:105) w ramach eliminacji do MŚ 2027 zdobył 1 pkt w ciągu 13 minut spędzonych na parkiecie.
Koszykarz (198 cm), który może grać na kilku pozycjach (to jeden z jego dużych atutów), ma za sobą bardzo udany sezon w zespole Manchester Basketball. W rozgrywkach ligi brytyjskiej, które z roku na rok podnoszą swój poziom, notował średnio 10.4 pkt i 4.3 zbiórki. Miał 41-procentową skuteczność z dystansu. W ostatnim meczu ligowym trafił 5 z 7 rzutów za 3 pkt.
Z ekipą zaszedł także do finału ENBL, gdzie zmierzył się… z Dzikami Warszawa. W tym spotkaniu zdobył 12 punktów, trafiając wszystkie 4 rzuty z gry i 4 rzuty wolne.
Wypatrzyli go na turnieju
Z naszych informacji wynika, że przedstawicielom klubu z Warszawy ten gracz "wpadł w oko" właśnie podczas turnieju Final Four rozgrywanego w Niemczech. Brytyjczyk pokazał się z bardzo dobrej strony i zapracował na kontrakt w Polskiej Lidze Koszykówki. To dla niego kolejny krok w karierze. Wcześniej występował na Słowacji i w Macedonii Północnej.
Do atutów Adetukasiego należą atletyzm, wielopozycjyjność, fizyczność i stabilny rzut. W Dzikach wierzą, że jego potencjał zostanie odpowiednio wykorzystany i zawodnik zrobi duży progres w następnych miesiącach pod okiem trenera Marco Legovicha.
Warszawianie zatrudnią jeszcze trzech graczy zagranicznych.