Kadrowicz Wielkiej Brytanii zagra w polskiej lidze

Karol Wasiek

Karol Wasiek

Tim Adetukasi to kolejny transfer Dzików Warszawa, klubu, który stopniowo odkrywa karty w składzie na sezon 2026/2027. 25-letni koszykarz to świeżo upieczony reprezentant Wielkiej Brytanii. Sztab Dzików wypatrzył go podczas Final Four ENBL.

Tim Adetukasi
Tim AdetukasiIMAGO/Eibner-Pressefoto/Pia SchindlerNewspix.pl

Czwarty transfer Dzików Warszawa w letnim off-season. Do Michała Krasuskiego (trzyletnia umowa), Zane'a Watermana i Osuna Osunniyi'ego dołączył właśnie 25-letni Tim Adetukasi, który na początku tego miesiąca zadebiutował w reprezentacji Wielkiej Brytanii. W przegranym meczu z Litwą (85:105) w ramach eliminacji do MŚ 2027 zdobył 1 pkt w ciągu 13 minut spędzonych na parkiecie.

Koszykarz (198 cm), który może grać na kilku pozycjach (to jeden z jego dużych atutów), ma za sobą bardzo udany sezon w zespole Manchester Basketball. W rozgrywkach ligi brytyjskiej, które z roku na rok podnoszą swój poziom, notował średnio 10.4 pkt i 4.3 zbiórki. Miał 41-procentową skuteczność z dystansu. W ostatnim meczu ligowym trafił 5 z 7 rzutów za 3 pkt.

Z ekipą zaszedł także do finału ENBL, gdzie zmierzył się… z Dzikami Warszawa. W tym spotkaniu zdobył 12 punktów, trafiając wszystkie 4 rzuty z gry i 4 rzuty wolne.

Wypatrzyli go na turnieju

Z naszych informacji wynika, że przedstawicielom klubu z Warszawy ten gracz "wpadł w oko" właśnie podczas turnieju Final Four rozgrywanego w Niemczech. Brytyjczyk pokazał się z bardzo dobrej strony i zapracował na kontrakt w Polskiej Lidze Koszykówki. To dla niego kolejny krok w karierze. Wcześniej występował na Słowacji i w Macedonii Północnej.

Do atutów Adetukasiego należą atletyzm, wielopozycjyjność, fizyczność i stabilny rzut. W Dzikach wierzą, że jego potencjał zostanie odpowiednio wykorzystany i zawodnik zrobi duży progres w następnych miesiącach pod okiem trenera Marco Legovicha.

Warszawianie zatrudnią jeszcze trzech graczy zagranicznych.

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