Już nie Luke, a Łukasz. Gwiazda ligi pomoże polskiej reprezentacji?

Włocławek to miasto, które w naszym kraju w największym stopniu żyje koszykówką. Kibicowanie tamtejszemu Anwilowi jest religią , a od jego wyników w dużej mierze zależy humor mieszkańców nadwiślańskiego grodu na Kujawach. Niebiesko-biało-zieloni trzykrotnie zdobywali tytuł mistrza Polski, ostatnio w 2019 r. W bieżącym sezonie 2023/24 zawodnicy trenera Przemysława Frasunkiewicza idą jak burza, do tej pory są niepokonani, wygrali wszystkie 13 spotkań w ORLEN Basket Lidze.

- Celem całej naszej drużyny jest mistrzostwo Polski. Pracujemy nad tym i jesteśmy bardzo skoncentrowani w każdym meczu. Trenerzy uczulają nas na to, by nie wybiegać zbyt daleko do przodu i myśleć o tym, co będzie za kilka miesięcy. Liczy się tu i teraz, każde następne spotkanie. Od początku sezonu nadaliśmy ton przygotowaniom i pracy w taki sposób, aby dać sobie jak największą szansę na zdobycie złotego medalu dla Włocławka. Kibice w tym mieście nas wspierają, zasługują na to, by odwdzięczyć się im właśnie w ten sposób - mówi Luke Petrasek w wywiadzie dla oficjalnej strony ligi.