Portorykańczyk Isaac Sosa podpisał kontrakt z Legią Warszawa - poinformował w poniedziałek stołeczny klub. 29-letni rzucający obrońca jest trzecim zagranicznym koszykarzem, który dołączył do zespołu trenera Tane Spaseva przed nowym sezonem ekstraklasy.

Wcześniej pierwszą umowę z Legią podpisał Kongijczyk Romaric Belemene, a Australijczyk Keanu Pinder odnowił swój kontrakt z "Zielonymi Kanonierami".

Urodzony w Guaynabo, portorykańskim mieście w aglomeracji San Juan, mierzący 191 cm Sosa całą dotychczasową karierę spędził na Półkuli Zachodniej - w amerykańskich drużynach uniwersyteckich, a następnie w ligowych zespołach rodzinnego kraju, Argentyny (z Penarolem zdobył mistrzostwo), Brazylii, Meksyku czy Nikaragui.

W zakończonym sezonie rozegrał 38 spotkań w barwach rodzimego Atleticos de San German i uzyskiwał średnio 18,3 pkt, 3,2 zb. i 2,8 as., spędzając na parkiecie nieco ponad 31 minut. Wyróżniał się bardzo dobrą skutecznością: 49-procentową rzutów za trzy punkty i 51-procentową prób z gry.

W 2009 roku Sosa występował także w młodzieżowej reprezentacji Portoryko do lat 19, a w latach 2014-2015 w seniorskiej kadrze narodowej.

W Legii ma zastąpić czołowego strzelca zespołu w minionym sezonie Jakuba Karolaka, który podpisał kontrakt z mistrzem Polski Anwilem Włocławek.

"To ekscytujące, że w końcu zagram w Europie. Stanie się to w stolicy Polski i jestem przekonany, że będzie to dla mnie świetne miejsce. Mam świadomość tego, że polska liga jest wymagająca, ale czuję się bardziej niż gotowy na to wyzwanie. Jestem doświadczonym zawodnikiem, ufam własnym umiejętnościom, które w pełni wykorzystam i pomogę klubowi osiągnąć jego cele. Związanie się z Legią to dla mnie ogromna szansa w mojej karierze" - powiedział nowy koszykarz Legii, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Przed sezonem 2019/20 ważne umowy z Legią mają także kapitan zespołu Sebastian Kowalczyk i Jakub Sadowski, przedłużyli współpracę z klubem Adam Linowski i Patryk Nowerski, a niedawno podpisał kontrakt 23-letni wrocławianin Jakub Nizioł (201 cm), wracający do kraju po zakończeniu studiów w USA i trzyletnich występach w lidze NCAA.