Hit transferowy w polskiej lidze. Gwiazda kadry zagra dla giganta, to już pewne

A.J. Slaughter co prawda nie znalazł się w szerokiej kadrze na tegoroczny Eurobasket, ale ze względu na jego występy w przeszłości, śmiało można nazwać go jednym z najważniejszych zawodników w biało-czerwonej ekipie. To właśnie z nim w składzie nasza kadra zajęła ósme miejsce na mistrzostwach świata w 2019 roku czy otarła się o medal na kontynentalnym czempionacie ledwie trzy lata później. Doświadczony gracz zachwycał w międzyczasie w zmaganiach klubowych. Miniony sezon spędził w lidze hiszpańskiej, która uważana jest za najlepszą w Europie.

Dlatego też właśnie komunikat Anwilu wywołał aż tak spore poruszenie wśród społeczności koszykarskiej. Orlen Basket Ligę zasiliło naprawdę wielkie nazwisko. "Bomba transferowa, ogień, istne fajerwerki" - napisał krótko gigant z województwa kujawsko-pomorskiego w mediach społecznościowych. "I to jest wiadomość dnia", "Co tu się odwaliło", "Chyba najlepszy transfer ostatnich kilku sezonów", "I znów idziemy na mistrza" - to z kolei reakcje zachwyconych fanów w sekcji komentarzy.

A.J. Slaughter zagra w Anwilu Włocławek. Imponujący transfer pretendenta do tytułu

Anwil na tytuł czeka od 2019 roku. Włocławianom co rusz coś staje na przeszkodzie, pomimo że skład niemal zawsze prezentuje się imponująco. W nadchodzącej kampanii postawiono na polską myśl szkoleniową. Głównym trenerem niedawno został Grzegorz Kożan. "Czuję ogromną dumę i wyróżnienie. Od wielu lat ciężko pracowałem, by znaleźć się w tym miejscu. Wiem, jakie są aspiracje i marzenia kibiców, bo jestem stąd i rozumiem nasze, włocławskie podejście do koszykówki" - przyznał w rozmowie z oficjalną stroną klubu.

"Mam w sobie ambicje osiągania najwyższych celów i wierzę, że kilkunastoletnie doświadczenie zebrane u boku świetnych fachowców pozwoli mi na realizację planów" - dodał. Poza Orlen Basket Ligą Anwil powalczy także o awans do FIBA Europe Cup. Początek walki na przełomie września i października.

