Kacper Borowski to jeden z najbardziej doświadczonych graczy na liście "wolnych Polaków 2026". Zawodnik ma za sobą trzynaście rozegranych sezonów na parkietach Polskiej Ligi Koszykówki. "Boro" swoją karierę zaczynał w Słupsku, to wychowanek Energi Czarnych (poprzedni podmiot). Na poziomie PLK występował w tym zespole w latach 2013-2016. Później rozpoczął tułaczkę po Polskę. Grał w Zgorzelcu, w Lublinie, w Szczecinie, w Stargardzie, a ostatnio we Włocławku.

Dwa ostatnie sezony pod kątem drużynowym nie były - mówiąc delikatnie - najbardziej udane. Z PGE Spójnią spadł do 1. ligi, z kolei z Anwilem nie awansował do fazy play-off i Pucharu Polski, co uznano jako ogromne rozczarowanie.

Z naszych informacji wynika, że trener Ronen Ginzburg wykazywał wstępną chęć dalszej współpracy z Borowskim, któremu po przegranym meczu z MKS-em w fazie play-in skończyła się umowa z Anwilem Włocławek.

Wielki powrót

Być może kontynuacja byłaby możliwa, ale na Borowskiego zagięli parol przedstawiciele Energi Czarnych Słupsk. Rozmowy były bardzo konkretne, a oferta kusząca.

Trener Krzysztof Szablowski bardzo chciał go w swojej układance, przekonując dużą rolą w zespole. Ostatecznie stronom udało się dojść do porozumienia. I jest to - jak słyszymy - umowa długoletnia. Ma ona obowiązywać przez kolejne trzy lata (w formacie 2+1)!

Czarni zaczynają budowę składu od mocnego uderzenia. Borowski to pierwszy zawodnik z umową w słupskim zespole na sezon 2026/2027. Trener Krzysztof Szablowski prowadzi rozmowy z kolejnymi graczami. W grę wchodzą zarówno Polacy, jak i obcokrajowcy.

Borowski w poprzednim sezonie w barwach Anwilu średnio notował 4.1 pkt i 3 zbiórki na mecz. Miał 53-procentową skuteczność z gry.

