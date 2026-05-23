Hit transferowy. Czarni Słupsk zaczynają od mocnego uderzenia
Kolejny Polak znika z listy "wolnych Polaków 2026". Interia ustaliła, że 32-letni Kacper Borowski nie będzie dłużej reprezentował barw Anwilu Włocławek. Po dziesięciu latach wraca do miasta, w którym stawiał swoje pierwsze kroki w życiu. To pierwszy transfer Energi Czarnych Słupsk w letnim off-season. Mocny start!
Kacper Borowski to jeden z najbardziej doświadczonych graczy na liście "wolnych Polaków 2026". Zawodnik ma za sobą trzynaście rozegranych sezonów na parkietach Polskiej Ligi Koszykówki. "Boro" swoją karierę zaczynał w Słupsku, to wychowanek Energi Czarnych (poprzedni podmiot). Na poziomie PLK występował w tym zespole w latach 2013-2016. Później rozpoczął tułaczkę po Polskę. Grał w Zgorzelcu, w Lublinie, w Szczecinie, w Stargardzie, a ostatnio we Włocławku.
Dwa ostatnie sezony pod kątem drużynowym nie były - mówiąc delikatnie - najbardziej udane. Z PGE Spójnią spadł do 1. ligi, z kolei z Anwilem nie awansował do fazy play-off i Pucharu Polski, co uznano jako ogromne rozczarowanie.
Z naszych informacji wynika, że trener Ronen Ginzburg wykazywał wstępną chęć dalszej współpracy z Borowskim, któremu po przegranym meczu z MKS-em w fazie play-in skończyła się umowa z Anwilem Włocławek.
Wielki powrót
Być może kontynuacja byłaby możliwa, ale na Borowskiego zagięli parol przedstawiciele Energi Czarnych Słupsk. Rozmowy były bardzo konkretne, a oferta kusząca.
Trener Krzysztof Szablowski bardzo chciał go w swojej układance, przekonując dużą rolą w zespole. Ostatecznie stronom udało się dojść do porozumienia. I jest to - jak słyszymy - umowa długoletnia. Ma ona obowiązywać przez kolejne trzy lata (w formacie 2+1)!
Czarni zaczynają budowę składu od mocnego uderzenia. Borowski to pierwszy zawodnik z umową w słupskim zespole na sezon 2026/2027. Trener Krzysztof Szablowski prowadzi rozmowy z kolejnymi graczami. W grę wchodzą zarówno Polacy, jak i obcokrajowcy.
Borowski w poprzednim sezonie w barwach Anwilu średnio notował 4.1 pkt i 3 zbiórki na mecz. Miał 53-procentową skuteczność z gry.