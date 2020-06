Adam Waczyński (Unicaja Malaga) zajmuje dziesiąte miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych w rzutach wolnych w turnieju finałowym hiszpańskiej ligi koszykarzy. W pięciu meczach trafił wszystkie pięć prób.

Wieloletniego zawodnika i kapitana reprezentanta Polski wyprzedzają koszykarze, którzy wykonali więcej osobistych bez pomyłki. Prowadzi grecki środkowy Ioannis Bourousis z Herbalife Gran Canaria - 16/16.

W zestawieniu najskuteczniejszych w rzutach za dwa punkty Polak jest 20. z 70-procentową celnością (7/10).

Waczyński turniej o mistrzostwo Hiszpanii w Walencji, w którym jego drużyna po pięciu spotkaniach nie zdołała awansować do półfinału, rozpoczął od rewelacyjnego występu przeciwko Iberostarowi Teneryfa (83:70), w którym zdobył 17 pkt, trafiając m.in. wszystkie cztery rzuty za trzy punkty.

W pozostałych czterech spotkaniach nie był już tak skuteczny z dystansu, ale plasuje się na 23. miejscu w zestawieniu rzutów za trzy punkty - 46,7 proc. (7/15).

