Gwiazdor opuści Polskę i zagra w USA? To możliwe!

24-letni Nemanja Popović zrobił ogromne postępy w ostatnich miesiącach w barwach Kinga Szczecin. Koszykarz został wybrany przez trenerów pracujących w ORLEN Basket Lidze do najlepszej piątki rundy zasadniczej. Taki wybór nie jest wielkim zaskoczeniem, bo Serb prezentował wysoką formę. Jego statystyki to 13.8 pkt i 6.7 zbiórki na mecz. W drugiej części rundy zasadniczej miał serię 14 meczów z rzędu z podwójną zdobyczą punktową (dwa razy double-double).

Popović jest obecnie najlepszym zawodnikiem na pozycji numer pięć w lidze

W trakcie serii z Zastalem Popović doznał kontuzji stawu skokowego, co wpłynęło na jego dyspozycję. Serb w ostatnim meczu zdobył tylko 2 punkty, trafiając 1 z 4 rzutów z gry.

Wyjazd do USA? To możliwe

Wiemy, że w Kingu Szczecin na stanowisku trenera ma pozostać Maciej Majcherek, którego celem jest pozostawienie jak największej liczby zawodników.

W tym gronie są Popović, Roach, Roberts czy Friedel. Trudno jednak powiedzieć, jakie wymagania finansowe będą mieli wyżej wymienieni zawodnicy.

Okazuje się, że Popovicia będzie piekielnie trudno zatrzymać, bo w jego przypadku możliwy jest… wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Serb może skorzystać z zasady NIL, która pozwala koszykarzom występującym w NCAA pobierać ogromne wynagrodzenie.

Słyszymy, że w grę wchodzi roczny pobyt na uczelni i podpis, który gwarantuje 2-3 mln dolarów. Takie duże sumy są w przypadku graczy wysokich z europejskiego rynku, którzy “liznęli” już poważnego grania. Popović to zawodnik wszechstronny, potrafiący grać na pozycji “4” i “5”.

Nawet jeśli kierunek USA nie wyjdzie, to w grę wchodzą inne ligi zagraniczne, które są w stanie zaoferować zawodnikowi dużo większe pieniądze niż w Polsce. W Kingu mają tego świadomość.

Nemanja to bardzo dobry zawodnik, który zrobił spory progres w trakcie trwania sezonu. Oczywiście, że chcielibyśmy go zostawić w drużynie, ale uważam, że to będzie bardzo trudne do zrobienia. Wszystko wskazuje na to, że wybierze inny kierunek

Popović to nie jest jedyny gracz, który może obrać kierunek USA prosto po grze w ORLEN Basket Lidze. Mocnymi kandydatami są także Jakub Szumert, Jakub Urbaniak, Kuba Piśla i Bartosz Łazarski.

