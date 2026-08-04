Gwiazdor odszedł z Legii do Izraela. Poszło o pieniądze

Dominic Brewton III do Legii Warszawa trafił w trakcie trwania rozgrywek. Zastąpił Bena Shungu, który podpisał umowę z Miastem Szkła Krosno. Amerykanin wystąpił w 28 meczach na parkietach PLK, notując średnio 14,5 pkt, 4 zbiórki i 3.4 asyst. Brewton był ważną częścią mistrzowskiej układanki.

Wiemy, że Legia prowadziła bardzo zaawansowane rozmowy z DJ Brewtonem. Przedstawiciele warszawskiego klubu chcieli kontynuować z nim współpracę, złożyli mu konkretną propozycję, ale ten ostatecznie zdecydował się przyjąć propozycję z Izraela (nowy pracodawca: Bnei Herzliya). Jego odejście to duża strata dla PLK.

W rozmowie z Interią opowiada, jak ocenia mistrzowski sezon z Legią Warszawa i dlaczego finalnie nie zdecydował się przyjąć oferty ze stołecznego klubu. Wątek finansowy jest bardzo istotny.

Karol Wasiek: Jak zapamiętasz rozdział pod tytułem: "Legia Warszawa"?

DJ Brewton: To było coś wyjątkowego. Wszystko ułożyło się dokładnie tak, jak tego oczekiwaliśmy. Poznałem tam świetną grupę chłopaków w podobnym wieku i wszyscy dogadywaliśmy się jak prawdziwa rodzina.

Jaki obrazek z tego sezonu najbardziej zapadł ci w pamięć?

- Nie jestem pewien, czy masz na myśli dosłownie zdjęcie, czy wspomnienie, ale moim ulubionym kadrem z tego sezonu jest ten, na którym wszyscy stoimy razem na podium. Z kolei moim absolutnie ulubionym wspomnieniem jest noc w hotelu podczas jednego z meczów wyjazdowych w finałach. Większość z nas zebrała się wtedy w jednym pokoju i po prostu rozmawialiśmy o wszystkim, co wydarzyło się w trakcie całych rozgrywek. To był chyba ten moment, w którym najwięcej się śmialiśmy i najlepiej spędziliśmy czas jako drużyna.

Jak oceniasz swoją grę w barwach Legii?

- Mam poczucie, że w pewnym momencie tych rozgrywek trochę gubiłem się jako koszykarz. Przyjechałem do Polski z bardzo małą pewnością siebie, ale pewnego dnia coś po prostu "kliknęło". Aaron i trener cały czas powtarzali mi, żebym po prostu grał swoje i był sobą. Kiedy w końcu to zrozumiałem, nie było już odwrotu.

Wiem, że otrzymałeś ofertę pozostania w Legii. Negocjacje trwały długo, ale ostatecznie nie zakończyły się sukcesem. Co stanęło na przeszkodzie?

- Legia to dla mnie dom i bardzo chciałbym tam wrócić, ale prawda jest taka, że odeszła dosłownie cała drużyna, a ja nie do końca chciałem być jedynym, który zostanie. Obserwowałem, jak klub kontraktuje nowych graczy, byłem ciekaw, jaki zespół budują. Muszę przyznać, że podobało mi się to, co starają się zrobić, ale granie tam bez moich byłych kolegów po prostu nie wydawało się właściwe.

W kuluarach mówi się, że bardzo ważną rolę odegrały pieniądze. Czy to prawda?

- W sytuacji, gdy odeszli wszyscy moi koledzy z zespołu, powrót musiałby się wiązać przynajmniej z kwotą, która by mnie w pełni satysfakcjonowała. Niestety, nie udało nam się osiągnąć tej sumy, ani nawet do niej zbliżyć.

Obecnie opłacam studia mojemu młodszemu bratu, więc potrzebowałem nieco lepszych warunków, bo nie utrzymuję już tylko siebie. To ostatni rok, w którym muszę płacić za jego naukę i wynajem mieszkania. Powiem szczerze: gdyby był już na uniwersytecie z pełnym stypendium, a nie w junior college, to jest duża szansa na to, że wróciłbym do Legii. Wtedy pieniądze nie miałyby dla mnie aż tak wielkiego znaczenia, bo ta sytuacja w Warszawie i rola w zespole były wręcz idealne dla mnie i mojej przyszłości.

Brewton i Lewis Andrzej Romański www.plk.pl/Interia

Mateusz Ponitka, Jordan Loyd, Michał Sokołowski, Aleksander Balcerowski, Andrzej Pluta ADRIAN SLAZOK/REPORTER East News

LANDRIUS HORTON LUKASZ CAPAR POLSKA PRESS East News





Legia Warszawa - Zastal Zielona-Góra. Skrót meczu Polsat Sport