Gwiazdor odrzucił ofertę polskiego klubu. Liczy na więcej

Transfer Mareksa Mejerisa to jeden z lepszych ruchów kadrowych przed rozpoczęciem sezonu 2025/2026. Łotysz podpisał umowę, po tym jak odbył rozmowę z trenerem Andrzejem Urbanem face-to-face w Rydze podczas EuroBasketu. Koszykarz zgodził się na dużo niższe wynagrodzenie w porównaniu do poprzednich sezonów, bo chciał odgrywać ważną rolę w ostrowskim zespole. To sprawdziło się w 100 procentach.

Łotysz to jeden z najlepszych podkoszowych w ORLEN Basket Lidze. Świetnie się prezentuje, udowadniając, że jest inteligentnym i wszechstronnym zawodnikiem. On wie, jak wykorzystać swoje najmocniejsze strony. Trener Urban mógł w wielu sytuacjach liczyć na jego mądrość i boiskowe wyrachowanie. Warto też dodać, że Łotysz chętnie dzielił się wskazówkami ze swoimi młodszymi kolegami.

Nic dziwnego, że w trakcie trwania sezonu inne kluby wyraziły nim zainteresowanie. Anwil Włocławek złożył mu konkretną propozycję, ale Mejeris - będąc zadowolony z pobytu w Stali - odrzucił ją. Wiemy, że Stal podniosła mu nieco wynagrodzenie w ostatnich miesiącach w ramach obowiązującej umowy.

Po tym jak Andrzej Urban podpisał przedłużenie ze Stalą, klub zaczął poważnie myśleć o konstrukcji składu na kolejny sezon. Bardzo wysoko na liście polskiego szkoleniowca znalazł się Mareks Mejeris (obaj są w tej samej agencji).

Stal złożyła mu konkretną propozycję. Z tego co słyszymy: na lepszych warunkach finansowych niż ma to miejsce obecnie. Koszykarz przeanalizował ofertę i ją finalnie odrzucił. Łotysz chce poczekać na rozwój wydarzeń na rynku transferowym. Mejeris liczy na jeszcze zarobki w kolejnym sezonie.

Łotysz średnio notuje 12 pkt i 7 zbiórki w ORLEN Basket Lidze. Ma 6. eval w lidze, trafiając z 61-procentową skutecznością z gry.

LANDRIUS HORTON LUKASZ CAPAR POLSKA PRESS East News

Jakub Szumert Piotr Matusewicz East News

Mateusz Ponitka, Jordan Loyd, Michał Sokołowski, Aleksander Balcerowski, Andrzej Pluta ADRIAN SLAZOK/REPORTER East News

Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski - Zastal Zielona-Góra. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport