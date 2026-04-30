Gwiazdor odrzucił ofertę polskiego klubu. Liczy na więcej

Karol Wasiek

Szefowie Tasomix Rosiek Stali Ostrów Wielkopolski jeszcze w trakcie trwania sezonu zaproponowali Mareksowi Mejerisowi ofertę podpisania nowej umowy na lepszych warunkach finansowych. Łotysz - co udało nam się ustalić - odrzucił tę propozycję. Liczy na większe pieniądze.

Mareks MejerisLUKASZ CAPAR POLSKA PRESSEast News

Transfer Mareksa Mejerisa to jeden z lepszych ruchów kadrowych przed rozpoczęciem sezonu 2025/2026. Łotysz podpisał umowę, po tym jak odbył rozmowę z trenerem Andrzejem Urbanem face-to-face w Rydze podczas EuroBasketu. Koszykarz zgodził się na dużo niższe wynagrodzenie w porównaniu do poprzednich sezonów, bo chciał odgrywać ważną rolę w ostrowskim zespole. To sprawdziło się w 100 procentach.

Łotysz to jeden z najlepszych podkoszowych w ORLEN Basket Lidze. Świetnie się prezentuje, udowadniając, że jest inteligentnym i wszechstronnym zawodnikiem. On wie, jak wykorzystać swoje najmocniejsze strony. Trener Urban mógł w wielu sytuacjach liczyć na jego mądrość i boiskowe wyrachowanie. Warto też dodać, że Łotysz chętnie dzielił się wskazówkami ze swoimi młodszymi kolegami.

Nic dziwnego, że w trakcie trwania sezonu inne kluby wyraziły nim zainteresowanie. Anwil Włocławek złożył mu konkretną propozycję, ale Mejeris - będąc zadowolony z pobytu w Stali - odrzucił ją. Wiemy, że Stal podniosła mu nieco wynagrodzenie w ostatnich miesiącach w ramach obowiązującej umowy.

Zobacz również:

Jeremy Roach
Liga Mężczyzn

Grał na wielkich uczelniach w USA. Opowiada o życiu w Polsce

Karol Wasiek
Karol Wasiek

Po tym jak Andrzej Urban podpisał przedłużenie ze Stalą, klub zaczął poważnie myśleć o konstrukcji składu na kolejny sezon. Bardzo wysoko na liście polskiego szkoleniowca znalazł się Mareks Mejeris (obaj są w tej samej agencji).

Stal złożyła mu konkretną propozycję. Z tego co słyszymy: na lepszych warunkach finansowych niż ma to miejsce obecnie. Koszykarz przeanalizował ofertę i ją finalnie odrzucił. Łotysz chce poczekać na rozwój wydarzeń na rynku transferowym. Mejeris liczy na jeszcze zarobki w kolejnym sezonie.

Łotysz średnio notuje 12 pkt i 7 zbiórki w ORLEN Basket Lidze. Ma 6. eval w lidze, trafiając z 61-procentową skutecznością z gry.

Koszykarze w sportowych strojach otoczeni przez kolegów z drużyny, unoszą ręce i klaszczą, uśmiechając się i okazując radość po zakończonym meczu. Na pierwszym planie centralna postać z dredami, otoczona przez pozostałych zawodników, w tle widoczne fra...
LANDRIUS HORTONLUKASZ CAPAR POLSKA PRESSEast News
Koszykarz w białym stroju reprezentacji Polski podczas meczu, z logo i napisem 'Polska' na koszulce, na rozmytym tle hali sportowej.
Jakub SzumertPiotr Matusewicz East News
Grupa polskich siatkarzy ubranych w czerwone stroje reprezentacyjne stoi razem podczas oficjalnej ceremonii przed meczem, jeden z zawodników ma rękę położoną na sercu.
Mateusz Ponitka, Jordan Loyd, Michał Sokołowski, Aleksander Balcerowski, Andrzej PlutaADRIAN SLAZOK/REPORTEREast News
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski - Zastal Zielona-Góra. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja