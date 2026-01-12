Gwiazda zostaje w PLK. Klub podjął ważną decyzję

- Cieszę się, że Mareks pozostał z nami - mówi Andrzej Urban, trener Tasomix Rosiek Stali Ostrów Wielkopolski.

Mareks Mejeris to jeden z najlepszych graczy podkoszowych w ORLEN Basket Lidze w sezonie 2025/2026. Łotysz jest wszechstronnie grającym zawodnikiem, który potrafi odnaleźć się w wielu sytuacjach boiskowych. Ostatnio trener Andrzej Urban korzystał z niego… w roli rozgrywającego. Koszykarz stanął na wysokości zadania, a Stal sensacyjnie ograła Trefla w meczu noworocznym.

- Mareks Mejeris jest graczem jakościowym, doświadczonym, ale też takim, który uwielbia wyzwania. Przed meczem z Treflem powiedziałem mu, że widzę go jako zawodnika, który będzie przeprowadzał piłkę, bo to otworzy nam różne opcje. Użyliśmy zagrywki, które do tego pasowały. Dałem mu narzędzia, a on je w pełni wykorzystał - dodaje Polak.

Anwil go chciał, trener się denerwował

Mejeris, który jest jednym z najgłośniejszych nazwisk pozyskanych latem przez klub PLK, miał w umowie zawartą konkretną kwotę buy-outu. Okno buy-outowe było od 1 grudnia 2025 roku do połowy stycznia 2026. W tym czasie inne kluby mogły wykupić Mejerisa ze Stali, jeśli oczywiście wcześniej dojdą z nim do porozumienia ws. warunków umowy.

Jednym z tych klubów był Anwil Włocławek. Klub ze stolicy Kujaw zaproponował mu kontrakt, ale Łotysz nie był zainteresowany przeprowadzką do Włocławka. Odrzucił ofertę, informując, że zostaje w Ostrowie Wielkopolskim.

Bardzo się denerwowałem, gdy usłyszałem, że pojawiła się taka oferta

Klub podjął ważną decyzję

Teraz już wiemy, że Mejeris zostaje w ostrowskim klubie do końca tego sezonu. Klub podniósł mu miesięczne wynagrodzenie i tym samym doprowadził do zamknięcia okna z buy-outem. To udało nam się potwierdzić u obu stron.

"Klub doprowadził do zakończenia procesu buy-outu" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Strony są zadowolone z takiego rozwiązania. Łotysz w pełni realizuje plan nakreślony na ten sezon: duża rola w zespole i możliwość powrotu na większy rynek europejski pod kątem sportowym i finansowym. W karierze występował m.in. w Hiszpanii, we Francji, w lidze VTB, we Włoszech, w Izraelu, a ostatnio w Rumunii. Przez dwa sezony reprezentował barwy U-BT Cluj-Napoca, zespołu z poziomu EuroCup. Tam - w minionych rozgrywkach - notował ponad 5 pkt i 3 zbiórki.

- Mareks przyszedł tutaj po to, by odgrywać znacznie większą rolę w zespole niż miało to miejsce w dwóch ostatnich sezonach. Myślę, że to dzieje się nawet z nawiązką, bo jest w piątce zawodników, którzy grają największą liczbę minut - zaznacza Andrzej Urban.

Mejeris w tym sezonie średnio na mecz notuje 11.7 pkt i 7.1 zbiórki (6. miejsce w PLK). Ma 60-procentową skuteczność z gry.

Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski - Energa Trefl Sopot. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport