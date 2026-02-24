Gwiazda polskiej ligi: Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie było zainteresowania

Karol Wasiek: W meczu z Dzikami Warszawa byłeś o krok od zdobycia triple-double: 10 punktów, 9 asyst i 7 zbiórek. Takiego osiągnięcia jeszcze nie masz w swojej karierze, to prawda?

Noah Kirkwood, zawodnik Śląska Wrocław: Tak. Szczerze mówiąc, kiedy koledzy z drużyny powiedzieli mi, że miałem 9 asyst do przerwy, nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy. Później starałem się o tym za dużo nie myśleć, ale wiesz jak to czasami jest, gdy duże osiągnięcie jest na wyciągnięcie ręki. Gdzieś z tyłu głowy miałem taką myśl, by zrobić pierwsze w życiu triple-double. Jednak gdybyśmy przegrali, to byłbym bardzo zdenerwowany.

Czy w tym sezonie osiągniesz triple-double?

- Nie chcę niczego obiecywać, bo nie wszystko zależy ode mnie (śmiech). Koledzy muszą trafiać po moich podaniach, prawda? Z meczu z Dzikami Warszawa trafiali niesamowicie: Błażej Kulikowski, Angel Nunez, a Stefan Djordjević był nie do zatrzymania. Jeśli dasz mu piłkę pod koszem, to on bardzo rzadko się myli. Nie będę niczego obiecywać, ale na pewno będę starał się do tego dążyć.

Mogę zdradzić, że przed meczem z Dzikami mieliśmy rozmowę, żeby nie myśleć za dużo o statystykach. Po prostu grajmy dobrze i dzielmy się piłką. Inni trafiali znakomicie, więc mogłem skupić się na innych elementach: podaniach czy zbiórkach.

Rozmawialiśmy po pierwszym meczu w Sopocie, gdy opowiadałeś o kulisach transferu do Śląska Wrocław. Jak po rozegraniu pierwszej części sezonu oceniasz swoje występy w barwach tego klubu?

- Miałem wobec siebie wysokie oczekiwania. Czuję, że na początku sezonu, aż do grudnia, grałem naprawdę dobrze. I byłem z siebie dumny, że miałem duży wpływ na zwycięstwa drużyny. Ostatnio rozmawiałem z kimś na temat występów w EuroCup. Zażartowałem sobie, że oczekiwania nie były zbyt wysokie - coś na zasadzie: "spróbujcie wygrać jedno-dwa spotkania".

Kiedy masz takie nastawienie, to grasz z ogromną pewnością siebie. Bo jeśli wygrywasz, to jest niesamowite uczucie. Jeśli przegrywasz, to tak po prostu powinno być.

Starałem się dawać z siebie wszystko w EuroCup. Ostatecznie odnieśliśmy pięć zwycięstw. Wiele meczów było bardzo zaciętych. Myślę, że był dobry odbiór naszych występów w tych rozgrywkach.

Też trzeba pamiętać o tym, że duży wkład w nasze sukcesy miał Kadre Gray, którego teraz nie ma z powodu kontuzji. Myślę, że razem tworzyliśmy naprawdę dobry i skuteczny duet, który prowadził drużynę do zwycięstw.

Cieszę się, że udało mi się dopasować do nowych warunków i pokazać, że potrafię rywalizować w PLK i w EuroCup. Wiem też, że bez względu na wszystko, muszę mieć dobre nastawienie i po prostu dawać z siebie wszystko.

Do połowy grudnia grałeś wybornie, będąc bardzo wysoko w wyścigu po MVP rundy zasadniczej. Czy to ma dla ciebie jakiekolwiek znaczenie?

- Zwycięstwa są kluczowe. Moim zdaniem liczby nie zawsze pokazują najlepszego zawodnika. Jeśli ludzie oglądają mecze, to widzą, że mam wpływ na grę na różne sposoby. I wygrywamy, a to jest najważniejsze. Czy myślę o MVP? Nie, ponieważ nie mam nad tym kontroli. Chcę kontrolować celność rzutów, starać się dawać z siebie wszystko i mieć dobre nastawienie.

Jak oceniasz poziom ORLEN Basket Ligi?

- Myślę, że mecz z GTK był idealnym przykładem tego, że każdy może pokonać każdego w PLK. To bardzo wyrównana liga. Jestem pod wrażeniem poziomu fizyczności. Uważam, że mamy wystarczająco dużo zawodników, by rywalizować na tym poziomie. Nawet jak niektórzy gracze są kontuzjowani, to inni są w stanie wejść i zrobić coś dobrego na boisku.

Czy już teraz możesz powiedzieć, że podpisanie umowy ze Śląskiem było dobrą decyzją?

Jak najbardziej. Chyba już ci mówiłem, że nie miałem latem zbyt wielu opcji do wyboru. Byłem bardzo cierpliwy. Kiedy dostałem ofertę z możliwością gry w rozgrywkach EuroCup, to długo się nie zastanawiałem. To było coś, czego chciałem doświadczyć. Teraz - odnosząc pewne sukcesy - można powiedzieć, że to była świetna decyzja, ale przy podpisywaniu kontraktu zawsze jest pewna niewiadoma. Jechałem do Polski trochę w nieznane. Mam nadzieję, że będziemy kontynuowali dobrą grę i spróbujemy zdobyć mistrzostwo Polski.

Czy w trakcie sezonu otrzymałeś oferty z innych klubów?

- Zacznę od tego, że jestem skupiony na występach w Śląsku Wrocław, ale skłamałbym, gdybym powiedział, że nie było zainteresowania ze strony innych drużyn. Zdecydowanie było zainteresowanie, ale…

Brak ofert?

- Nie jestem pewien, ile mogę powiedzieć (śmiech). Zainteresowanie było. To mogę potwierdzić. Oferty? To było trochę skomplikowane ze względu na strukturę mojego kontraktu. Powiedzmy więc, że nie było oferty, która skłoniłaby klub do puszczenia mnie. Powiem tylko tyle.

Śląsk to dobre miejsce na tym etapie kariery?

- Powtórzę: uwielbiam tu być. Jestem wdzięczny, że mogę tu grać. Byłem w innych sytuacjach, w których nie mogłem pozwolić sobie na tyle swobody w grze. Tutaj jestem sobą w 100 procentach.

Trenerzy naprawdę pozwalają mi na wiele akcji, na które większość trenerów na wysokim poziomie mogło być nie mieć cierpliwości.

Kiedy słyszysz o innych dużych klubach, które wykazują zainteresowanie, to po prostu daje ci to większą pewność, że robisz to, co trzeba i podążasz w dobrym kierunku.

Czy mógłbyś mi nieco więcej powiedzieć o współpracy z trenerem Ainarsem Bagatskisem? Jakim jest człowiekiem?

- Jest bardzo sprawiedliwy i cierpliwy w stosunku do młodych zawodników.

Zdecydował się wybrać drużynę, w której jest wielu młodych i niedoświadczonych zawodników. I myślę, że opłaciło się to pod wieloma względami, ponieważ widać rozwój tych chłopaków. Kuba Urbaniak świetnie się rozwija, podobnie jak Błażej Kulikowski. To niesamowite!

To, że on podjął takie ryzyko, pozwalając chłopakom się rozwijać, jest - moim zdaniem - jego prawdziwą siłą. Nasza relacja? Też jest świetna. Dał mi szansę. Bardzo mi pomógł w rozwoju. Czuję, że dzięki niemu mogę wszystkim pokazać, że potrafię grać na tym poziomie. Mam ogromny szacunek dla tego trenera.

Czy nauczyłeś już kogoś grać w szachy lub w sudoku?

- Moi koledzy z drużyny nie chcą ze mną grać. Chyba się obawiają rywalizacji ze mną (śmiech). Chyba jedynym facetem, który podejmie rywalizację jest Tymoteusz Sternicki. To chyba mój najlepszy przyjaciel w drużynie. Mamy naprawdę świetną relację. To ktoś, kogo starałem się trochę wziąć pod swoje skrzydła i starać się mu doradzać, bo nie jest łatwo być 19-latkiem.

Znam jego historię. Wiem, że przeszedł już wiele w tym wieku. Chcę, żeby rozwijał się, bo ma naprawdę wielki talent. Szkoda tylko, że mamy w drużynie wielu dobrych zawodników. Przez to Tymek nie dostaje tylu szans.

