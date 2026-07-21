SK Slavia Praha ERA NBK - tak nazywa się nowy pracodawca Grzegorza Kożana, 41-letniego polskiego trenera, który - w sezonie 2026/2027 - będzie asystentem Orena Amiela. To doświadczony, izraelski szkoleniowiec, który jest znany na europejskim rynku. W sezonie 2019/2020 otrzymał statuetkę trenera roku w koszykarskiej Lidze Mistrzów (BCL).

Dla Grzegorza Kożana to ogromna zmiana w życiu zawodowym i prywatnym. Po raz pierwszy w karierze spróbuje sił poza granicami naszego kraju. Podpisał kontrakt z klubem, który latem tego roku przeszedł ogromne zmiany. Wielosekcyjna marka SK Slavia Praga i ERA Basketball Nymburk połączyły swoje struktury sportowe, organizacyjne i marketingowe. To przygotowanie pod start w rozgrywkach NBA Europe.

W nadchodzącym sezonie drużyna, która będzie swoje mecze rozgrywała w Pradze, przystąpi do rozgrywek Basketball Champions League. W grupie G zagra z Albą Berlin, z Igokeą i z Surne Bilbao (gra tam Luke Petrasek, reprezentant Polski).

Pożegnanie z Anwilem

Grzegorz Kożan po 13 latach pożegnał się z Anwilem Włocławek. Zaczynał jako trener wspomagający u Miliji Bogicevicia oraz szkoleniowiec grup młodzieżowych w TKM Włocławek. Od tamtego momentu jego pozycja była cały czas wzmacniana, rósł w klubowej hierarchii. Kiedy trenerem Anwilu został Igor Milicić, Kożan pełnił rolę drugiego asystenta. Odpowiadał za prowadzenie treningów i analizę pomeczową.

Później pracował także w sztabie Dejana Mihevca, Przemysława Frasunkiewicza i Selcuka Ernaka. Kożan - w roli asystenta - zdobył dwa mistrzostwa Polski, brązowy medal, Puchar Polski, a także dwukrotnie Superpuchar Polski. Triumfował - u boku trenera Frasunkiewicza - w międzynarodowych rozgrywkach FIBA Europe Cup.

Latem 2025 roku zgłosił gotowość do poprowadzenia - po raz pierwszy w karierze - zespołu z Włocławka. Prezes Łukasz Pszczółkowski zaufał mu i podpisał z nim umowę na stanowisko pierwszego trenera. Polak podjął się tego dużego wyzwania, ale w tej roli utrzymał się jedynie do grudnia. Po porażce ze Stalą Ostrów Wielkopolski zapadła decyzja o zmianie. Nowym trenerem został Ronen Ginzburg, a Kożan - po akceptacji Izraelczyka - wrócił na stanowisko asystenta.

Klub z Włocławka w połowie czerwca podziękował mu za dotychczasową pracę. Prezes Hubert Hejman zdradza, że taką decyzję podjął Vedran Bosnić, nowy szkoleniowiec włocławskiego zespołu.

- Grzegorzowi na rozmowie przekazałem, że decyzję o kształcie sztabu będzie podejmował nowy trener. Vedran Bosnić od samego początku deklarował, że jeśli jest szansa, to chce do Polski przyjść ze swoim asystentem. Wykorzystał tę możliwość. Grzegorz Kożan - w przeciwieństwie do Marcina Woźniaka - nie miał kontraktu. Chciałbym podziękować Grzegorzowi za wiele lat pracy dla naszego klubu. Bardzo dobrze pamiętam początki trenera Kożana w naszej organizacji i to, jak jego rola rosła z sezonu na sezon. Wiem też, ile pracy włożył w swój rozwój, dzięki czemu z jego wiedzy, umiejętności i zaangażowania korzystali kolejni pierwsi trenerzy - mówi prezes Anwilu Włocławek.

41-letni Kożan już niedługo rozpocznie swoją zagraniczną przygodę w trenerskiej karierze. Warto dodać, że Polak miał także oferty z klubów Polskiej Ligi Koszykówki. Na stole były propozycje z Dzików Warszawa i z Tauron GTK Gliwice. Kożan rozmawiał z Marco Legovichem i z Nebojsą Vidiciem, ale ostatecznie skorzystał z propozycji czeskiego potentata.

To kolejny polski trener poza granicami kraju. Przemysław Frasunkiewicz pracuje w Bundeslidze (w jego sztabie Piotr Blechacz i Adam Blechman), Marcin Wit jest asystentem u Saso Filipovskiego, a trener Igor Milicić ostatnio był trenerem Arisu Saloniki. Niedawno też umowę w Bułgarii podpisał Dawid Mazur.

Grzegorz Kożan FOT. WOJCIECH FIGURSKI / 058SPORT Newspix.pl

LANDRIUS HORTON LUKASZ CAPAR POLSKA PRESS East News

Mareks Mejeris LUKASZ CAPAR POLSKA PRESS East News





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