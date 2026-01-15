Carl Ponsar to jeden z nielicznych w historii Francuzów grających w ORLEN Basket Lidze. Koszykarz podpisał we wrześniu dwumiesięczną umowę z Legią Warszawa, zespołem, który szukał wtedy zastępstwa za kontuzjowanego Race'a Thompsona. Francuz pokazał się z dobrej strony i pozostał w szeregach Legii na kolejne trzy miesiące. Teraz jego umowa kończy się w lutym. Na razie jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania, ale wszyscy w klubie wypowiadają się o nim w samych superlatywach.

On też jest zadowolony z pobytu w Polsce, z gry w Legii i rywalizacji w ORLEN Basket Lidze. Francuz, który jechał do Polski z lekką niepewnością, jest pod dużym wrażeniem życia w Warszawie, która - jego zdaniem - w ostatnich latach przeszła ogromną zmianę na plus.

- Warszawa to duże i nowoczesne miasto, które gwarantuje wiele możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Jestem pod dużym wrażeniem liczby restauracji, galerii handlowych czy terenów zielonych. Zaskoczył mnie też fakt, że w Warszawie jest ogromna liczba wielkich i potężnych budynków - mówi 28-latek, który w rozgrywkach PLK średnio notuje 9.5 punktu i 5.3 zbiórki na mecz.

Karol Wasiek: Jak się czujesz jako Francuz w ORLEN Basket Lidze? Powiedzmy sobie wprost: bardzo rzadko gracze z tego kraju podpisują kontrakty w Polsce. Jaka wyglądały kulisy zawarcia umowy?

Carl Ponsar, zawodnik Legii Warszawa: Szczerze? Byłem trochę zestresowany, gdy po raz pierwszy pojawiłem się w Warszawie. Pojechałem w nieznane. Kompletnie nie wiedziałem, czego się spodziewać, na dodatek przyjechałem tu bez rodziny i znajomych. Wszystko było nowe. Z perspektywy czasu uważam, że to była bardzo dobra decyzja. Czuję się naprawdę komfortowo w Polsce. Nie mogę na nic narzekać w kontekście życia w Warszawie. Jestem także ważnym zawodnikiem Legii, staram się pomagać drużynie w każdym meczu.

Czy decyzja o opuszczeniu Francji - po raz pierwszy w karierze - była trudna?

Nie była to trudna decyzja, bo już od dłuższego czasu planowałem grę poza granicami Francji. Bardzo chciałem spróbować czegoś nowego w karierze. Wiadomo że w głowie było mnóstwo pytań, jak to będzie wyglądało pod kątem życiowym i sportowym, ale z perspektywy czasu jestem bardzo zadowolony z tej decyzji.

Wiem, że masz bardzo bogatą historię we Francji pod kątem sportowym. Zapisałeś się na kartach PRO B, grając tam przez wiele lat. Czy można mówić, że teraz budujesz nowy rozdział w swojej karierze?

Myślę, że to dobre określenie. Rozegrałem kilka udanych sezonów w PRO B, ale nie ukrywam, że chciałem doświadczyć grania na wyższym poziomie. To był mój główny cel na ten sezon. Oferta z Legii była bardzo ciekawa pod kątem sportowym. To mistrz Polski, który przystąpił do grania w fazie grupowej Basketball Champions League.

Jak istotny dla tej transakcji był Aaron Cel, dyrektor sportowy Legii Warszawa?

Był istotny, to oczywiste. Negocjacje były ułatwione ze względu na to, że obaj jesteśmy Francuzami i mogliśmy dogadywać warunki w języku francuskim. Na co dzień też rozmawiamy, wymieniamy się spostrzeżeniami. Podobnie jak z trenerem od przygotowania motorycznego. Cieszę się, że mogę z nimi od czasu od czasu porozmawiać po francusku.

Czy podczas rozmów usłyszałeś, że Legia jest klubem wielosekcyjnym?

Tak. Aaron kilkukrotnie mi o tym mówił. Legia to brand. Wielki klub z bogatą historią. Czuć to na każdym kroku. Wiem, że numerem jeden jest piłka nożna. Byliśmy na jednym meczu wspólnie z drużyną. Bardzo mi się podobała atmosfera. Kibice byli bardzo głośni i zaangażowani. Czuć było od nich dużą pasję.

Jak wygląda życie w Warszawie na co dzień?

Jest… zimno! (śmiech) Mówiąc jednak poważnie: Warszawa to duże i nowoczesne miasto, które gwarantuje wiele możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Jestem pod dużym wrażeniem liczby restauracji, galerii handlowych czy terenów zielonych. Zaskoczył mnie też fakt, że w Warszawie jest ogromna liczba wielkich i potężnych budynków. Widać, że w ostatnich latach to miasto przeszło ogromną zmianę na plus!

A pod kątem koszykarskim coś cię zaskoczyło?

Powiedziałbym, że to wymagająca liga, która oparta jest na dużej fizyczności i inteligencji zawodników. Zwróciłem uwagę na fakt, że IQ poszczególnych graczy jest na bardzo wysokim poziomie. Wiele meczów jest wyrównanych do samego końca. Myślę, że to może się podobać kibicom, których jest całkiem sporo na trybunach.

Jak wygląda twoja sytuacja pod kątem kontraktowym? Zostaniesz w Legii do końca tego sezonu?

Idę krok po kroku. Na początku byłem tu na dwa miesiące, później dograliśmy warunki trzymiesięcznego przedłużenia. Kontrakt kończy mi się w lutym i myślę, że wtedy ponownie zasiądziemy do stołu i porozmawiamy o tym, czy wspólnie idziemy w jednym kierunku. Bardzo spokojnie podchodzę do sprawy przyszłości. Jestem w dobrym miejscu i na tym się skupiam.

Gra w Legii bardzo mi się podoba. Moja rola w zespole - w ostatnim czasie - wzrosła i na pewno jest to kolejne wyzwanie. Pobyt w Polsce to wspaniałe doświadczenie w karierze. Cieszy mnie fakt, że buduję swoją pozycję w nowej lidze, która jest szanowana w Europie.

