Anwil Włocławek wygrał z Polskim Cukrem Toruń 96:86 (20:25, 27:15, 31:17, 18:29) w trzecim meczu finału mistrzostw Polski koszykarzy.

Zdjęcie Zawodnik Polski Cukier Toruń Tomasz Śnieg (L) oraz Szymon Szewczyk (C) i Aaron Broussard (P) z Anwilu Włocławek /Tytus Żmijewski /PAP

W serii do czterech zwycięstw Anwil prowadzi 2-1. Następne spotkanie odbędzie się w czwartek, również we Włocławku.

Trzeci mecz finałowy świetnie rozpoczęli goście. Po niespełna czterech minutach gry prowadzi 10:0. Tego dnia to był jednak koniec dobrych wiadomości dla kibiców z Torunia. Od tego momentu na boisku dzielił i rządził Anwil. Podopieczni Igora Milicica trafiali trójki z trudnych pozycji, ale przede wszystkim dobrze bronili. Liczne przechwyty pozwalały, szczególnie w drugiej połowie, na wyprowadzenie zabójczych kontr. Zupełnie niewidoczny był brak w składzie Anwilu kontuzjowanego Michała Ignerskiego. W tym meczu torunianie nie mieli przewagi pod koszem, chociaż taką niewątpliwie w obliczu kontuzji w drużynie mistrzów Polski mają na papierze.



Do przerwy Anwil prowadził siedmioma punktami, a w trzeciej kwarcie systematycznie powiększał przewagę. Torunianie starali się, walczyli, próbowali różnych rozwiązań. Ich szkoleniowiec Dejan Mihevc brał przerwy na żądanie, ale jego zawodnicy nie trafiali nawet z łatwych pozycji, a w obronie momentami wyglądali jak drużyna grająca ze sobą po raz pierwszy. Doping kibiców szczelnie wypełniających Halę Mistrzów niósł gospodarzy, którzy wyraźnie rozkręcili się w tegorocznych play off. Po trzech kwartach włocławianie prowadzili 78:57.



Zryw gości nastąpił zbyt późno, bo gdy Anwil prowadził już ponad 20 punktami. Wtedy Polski Cukier pokazał swoje oblicze z tego sezonu - agresywne, waleczne i skuteczne. Starczyło to na zmniejszenie strat i porażkę 10 punktami, która jednak nie oddaje do końca przebiegu wtorkowego meczu.



W drużynie gospodarzy najwięcej punktów zdobyli Ivan Almeida, Chase Simon i Szymon Szewczyk - po 18, wśród gości - Aaron Cel - 15. Szczególnie Szewczyk - weteran koszykarskich parkietów - pokazał, że nadal może mieć ogromny wpływ na grę zespołu walczącego o mistrzostwo kraju. Czwarty mecz finałowy rozegrany zostanie w czwartek - również we Włocławku.



Tomasz Więcławski

Anwil Włocławek - Polski Cukier Toruń 96:86 (20:25, 27:15, 31:17, 18:29)

Stan rywalizacji play off (do czterech zwycięstw) 2-1 dla Anwilu.



Czwarty mecz w czwartek we Włocławku o godzinie 17.30.

Anwil Włocławek: Chase Simon 18, Szymon Szewczyk 18, Ivan Almeida 18, Jarosław Zyskowski 13, Walerij Lichodiej 9, Michał Michalak 7, Aleksander Czyż 5, Kamil Łączyński 4, Aaron Broussard 4, Igor Wadowski 0, Adam Piątek 0.



Polski Cukier: Aaron Cel 15, Karol Gruszecki 14, Michael Umeh 14, Bartosz Diduszko 12, Krzysztof Sulima 7, Tomasz Śnieg 6, Cheikh Mbodj 6, Łukasz Wiśniewski 6, Robert Lowery 4, Damian Kulig 2, Mikołaj Ratajczak 0.

