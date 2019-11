Asseco Arka zmierzy się w środę w 7. kolejce Pucharu Europy koszykarzy w Maladze z liderem grupy D Unicają, w której występuje kapitan reprezentacji Polski Adam Waczyński. Gdynianie mają bilans 3-3, a hiszpański klub przegrał tylko jedno spotkanie.

Gdynianie nie mają ostatnio dobrej passy - przegrali w lidze na własnym parkiecie z BM Slam Stal Ostrów Wlkp. 69:71 oraz w Pucharze Europy z niemieckim EWE Basket Oldenburg 61:73, choć na wyjeździe byli lepsi od rywali (78:74). Ulegli też w Toruniu wicemistrzowi kraju 65:80, więc wyjazd do Malagi i walka o przerwanie złej serii są dla nich ważne zarówno ze względów sportowych, jak i psychologicznych.

Unicaja w ostatniej kolejce pokonała na wyjeździe Buducnost VOLI Podgorica 82:81.

Anwil Włocławek w 5. kolejce Ligi Mistrzów FIBA czeka pojedynek we własnej hali z belgijskim Telenetem Antwerpia. To mecz z gatunku tych "o wszystko" - obydwa zespoły mają bilans 1-3, a jeśli mistrz Polski chce myśleć o dołączeniu do grona zespołów walczących o play off, to nie może pozwolić sobie na kolejną porażkę. W ostatniej kolejce Anwil uległ w Jerozolimie prowadzącemu w grupie B Hapoelowi 94:112. Belgowie przegrali zaś na własnym parkiecie z niemiecką ekipą z RASTA Vechta 74:81.

Polski Cukier Toruń, po dwóch porażkach w LM na własnym parkiecie (z UNET Hapoelem Holon 105:122 i Dinamo Sassari 95:113), jedzie na Litwę, by zmierzyć się z najsłabszą drużyną grupy A Lietkabelis Poniewież. Ten zespół nie wygrał do tej pory meczu, a w ostatniej kolejce ulegli w Ostendzie Filou 66:80.

Koszykarze Legii Warszawa w środę rozpoczną rewanżową rundę w Pucharu Europy FIBA i w 4. kolejce zmierzą się na wyjeździe z fińską Kataja Basket Joensuu, drużyną którą rozgromili w stolicy 86:55. Po pierwszej rundzie Legia ma jednak bilans 1-2 w gr. H.

W Zjednoczonej Lidze VTB Stelmet Enea BC Zielona Góra czeka w sobotę wyjazd do Niżnego Nowgorodu, zespołu, który zajmuje wysoką, trzecią pozycję w tabeli (bilans 3-1). Zielonogórzanie pokonalu ostatnio we własnej hali Parmę Perm 106:88 i z bilansem dwóch zwycięstw w pięciu spotkaniach zajmują dziewiątą lokatę.

Koszykarki Arki Gdynia w Eurolidze oraz Artego Bydgoszcz, InvestInTheWest Gorzów Wlkp. i CCC Polkowice w Pucharze Europy mają przerwę ze względu na mecze reprezentacji w eliminacjach mistrzostw Europy. Polska zmierzy się w czwartek w Wałbrzychu z Wielką Brytanią, czwartą drużyną Starego Kontynentu.

Terminarz meczów polskich drużyn w europejskich pucharach:

wtorek, 12 listopada

Liga Mistrzów FIBA, 5. kolejka

Lietkabelis Poniewież - Polski Cukier Toruń (godz. 18.00)

środa, 13 listopada

Liga Mistrzów FIBA, 5. kolejka

Anwil Włocławek - Telenet Giants Antwerpia (18.30)

Puchar Europy koszykarzy, 7. kolejka

Unicaja Malaga - Asseco Arka Gdynia (20.45)

Puchar Europy FIBA, 4. kolejka

Kataja Basket Joensuu - Legia Warszawa (17.30)

sobota, 16 listopada

Zjednoczona Liga VTB koszykarzy

Niżny Nowogród - Stelmet BC Enea Zielona Góra (15.00)

olga/ pp/