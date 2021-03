Zenit Sankt Petersburg z Mateuszem Ponitką po serii trzech porażek przełamał zła passę w Eurolidze i pokonał w Moskwie Chimki 91:70 w meczu 31. kolejki. Polski koszykarz uzyskał dziewięć punktów i miał pięć zbiórek (najwięcej w zespole).

27-letni kadrowicz przebywał na parkiecie 21 minut i trafił trzy z pięciu rzutów za dwa punkty i trzy z pięciu wolnych (spudłował dwa razy zza linii 6,75 m). Miał także, oprócz pięciu zbiórek, przechwyt, asystę i stratę.



Punktowym liderem Zenita był amerykański rozgrywający Austin Hollins, który zgromadził ich 17. Wśród rywali najskuteczniejszym był także koszykarz z USA - Jordan Mickey (23 pkt).



Jednym z arbitrów spotkania był Marcin Kowalski z Wrocławia.



To 17. wygrana w sezonie klubu z Sankt Petersburga prowadzonego przez hiszpańskiego trenera Xaviego Pascuala. Zenit z bilansem 17-13 zajmuje ósmą pozycję, ostatnią premiowaną udziałem w play off. Liderem jest FC Barcelona (22-8), która jest już pewna walki w play off. Ponitka i jego koledzy mają do rozegrania jeszcze zaległe spotkania z Panathinaikosem Ateny przekładane już dwa razy z powodu pandemii COVID-19. Najnowszy termin pojedynku to 12 kwietnia. Najbliższy mecz w Eurolidze Zenit rozegra 30 marca z wiceliderem tabeli CSKA Moskwa.



