Euroliga koszykarzy przygotowała propozycję zmian przepisu dotyczącego kary walkoweru w przypadku zainfekowania wielu zawodników w jednym zespole - poinformowały jej władze. Jeśli zostanie zatwierdzona Zenitowi Sankt Petersburg z Mateuszem Ponitką dwa walkowery zostaną cofnięte.

Prawo ma bowiem zadziałać wstecz.

W środę przed południem Euroliga poinformowała o ukaraniu Zenita dwoma walkowerami (0:20) za nierozegranie meczów 3. i 4. kolejki. Rosyjski klub nie dotarł na spotkania w Hiszpanii (wtorkowe z CD Saski Baskonia Vitoria i piątkowy z BC Valencia) z powodu stwierdzonych w ekipie 13 zakażeń koronawirusem. W tym gronie był Ponitka.

Zgodnie z dotychczasowym regulaminem w przypadku braku możliwości skompletowania ośmioosobowego składu drużyna była karana walkowerem 0:20. Walkower oprócz Zenita otrzymała Cedevita Olimpija Lublana grająca w Pucharze Europy, na zapleczu Euroligi. Teraz władze Euroligi chcą zmienić ten przepis.

"Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, ochronę klubów, a także uczciwość rozgrywek, Euroliga proponuje zmianę tego artykułu regulaminu zarządowi akcjonariuszy (czyli klubom - PAP). Mecze drużyn, które nie będą miały w składzie z powodu wykrycia koronawirusa co najmniej ośmiu graczy, zostaną zawieszone i przełożone na późniejszy termin" - napisano w oficjalnym oświadczeniu Euroligi.

Termin odwołanego meczu będzie można przekładać maksymalnie trzy razy. Euroliga przeanalizuje także protokoły bezpieczeństwa zdrowotnego w poszczególnych krajach, określające m.in. zasady podróżowania oraz kwaranatanny i nie wyklucza kolejnych modyfikacji przepisów w sezonie 2020/21.

Jeśli modyfikacja zostanie zaaprobowana przez akcjonariuszy to prawo będzie działać wstecz, a dyrektor wykonawczy Euroligi Jordi Bertomeu otrzyma upoważnienie do cofnięcia walkowerów i przełożenia sześciu nierozegranych meczów na inne terminy.

Podobna sytuacja jak w Zenicie jest we francuskim ASVEL Lyon Villeurbanne, który ma 11 graczy zakażonych i we wtorek nie zagrał z Panathinaikosem Ateny. Odwołano też czwartkowe spotkanie z Crveną Zvezdą Belgrad. We francuskim klubie, którego właścicielem jest Tony Parker, czterokrotny mistrz NBA z San Antonio Spurs, wirusa wykryto m.in. u jego brata, trenera TJ Parkera.

Zenit rozpoczął sezon 2020/21 znakomicie - od dwóch wygranych w Eurolidze z silnymi rywalami (w Stambule z Anadolu Efesem i u siebie z FC Barcelona) oraz czterech zwycięstw w rosyjskiej lidze VTB.

