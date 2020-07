Energa Basket Liga. Zamojski i Radic zawodnikami Anwilu Włocławek

Dziesięciokrotny mistrz Polski Przemysław Zamojski został w piątek zawodnikiem Anwilu Włocławek. Dzień wcześniej z jedną z najlepszych drużyn ekstraklasy koszykarzy ostatnich lat podpisał kontrakt chorwacki środkowy Ivica Radic.

Zamojski od 2013 roku związany był z zielonogórskim Stelmetem. Z tym klubem sięgnął po cztery tytuły mistrzowskie, a wcześniej ta sztuka udawało mu się sześciokrotnie, gdy bronił barw Prokomu Trefla Sopot, a później Asseco Prokomu Gdynia.

"Gdy zdobywał swój pierwszy złoty medal w seniorskiej koszykówce, to była zupełnie inna epoka, a on sam był całkowicie innym graczem. Trzynaście lat temu Przemysław Zamojski dopiero wchodził do dorosłego basketu i choć musiał znaleźć swoje miejsce w galaktycznych ekipach z Sopotu i Gdyni, jego charakter i umiejętności sprawiły, że szybko mu się to udało. Po kilku latach zmienił nadmorski klimat na Zieloną Górę, gdzie również odnosił wielkie sukcesy. Dziś, mając na koncie 10 złotych medali w Energa Basket Lidze, ponownie zmienia otoczenie, aby zmierzyć się z nowymi wyzwaniami" - napisano w komunikacie na stronie Anwilu Włocławek po podpisaniu kontraktu z wieloletnim reprezentantem Polski.

W poprzednim sezonie 33-letni Zamojski notował średnio 9,9 pkt, 3,1 zb. i 1,1 as. Od zawsze cechuje go wysoka skuteczność oraz pewność w rzutach z dystansu. Dodatkowo jest on brązowym medalistą mistrzostw świata w koszykówce 3x3 z 2019 roku, która uczestniczcyć będzie w kwalifikacjach igrzysk olimpijskich w Tokio.

Dzień wcześniej kontrakt z Anwilem podpisał 30-letni środkowy, mierzący 208 cm Ivica Radic, który w poprzednim sezonie także występował w zespole z Zielonej Góry.

"W latach 2016-2019 miejsce środkowego w pierwszej piątce Anwilu Włocławek zarezerwowane było dla centra +starej szkoły+, rodem z Chorwacji - Josipa Sobina. Można powiedzieć, że po roku przerwy koncepcja ta ponownie odżyje. Klub Koszykówki Włocławek związał się rocznym kontraktem z Ivicą Radiciem, chorwackim centrem, którego kibice zdążyli poznać z gry w Stelmecie Enea BC Zielona Góra" - napisał klub o nowym nabytku.

W Stelmecie podkoszowy notował średnio w ekstraklasie 12,6 pkt i 6,2 zbiórki na mecz, a w Lidze VTB - 11,2 pkt i 6,2 zb.

autor: Tomasz Więcławski