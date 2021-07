​Energa Basket Liga. Wojciechowski zawodnikiem Stali Ostrów

Wojciechowski większość kariery spędził w Italii, posiada też włoskie obywatelstwo. Pierwsze kroki stawiał w słynnym Benettonie Treviso. Później występował m.in. w Enel Brindisi, Orlandina Basket, Vanoli Cremona czy Acqa San Bernardo Cantu.

W 2018 roku urodzony w Łodzi zawodnik trafił do Polski. Dołączył do Anwilu Włocławek prowadzonego wówczas przez obecnego szkoleniowca Stali Igora Milicica i zdobył mistrzostwo kraju. Anwil w finale pokonał... ostrowski zespół. Wojciechowski we włocławskim klubie rozegrał 22 mecze, zdobywając średnio siedem punktów i notując 3,5 zbiórki.

Był też zawodnikiem Legii Warszawa, ale ze względu na pandemię COVID-19 zdążył zagrać tylko jedno spotkanie.

Mistrz Polski powoli buduje skład na sezon 2021/22. Kontrakty z ostrowskim zespołem przedłużyli Jarosław Mokros i Szwed Denzel Andersson. Ważną umowę ma także Amerykanin James Florence. Klub z południowej Wielkopolski pozyskał reprezentanta kraju Damian Kuliga (ostatnio Polski Cukier Toruń) oraz 25-letniego Amerykanina Terry'ego Larriera, występującego w poprzednim sezonie w szwedzkim Noerrkoping Dolphins.

Drużynę natomiast opuścił m.in. najlepszy strzelec i MVP finału Jakub Garbacz, który przeszedł do klubu Bundesligi Syntainics MBC Weissenfels.

Ostrowianie w najbliższym sezonie wystąpią w Lidze Mistrzów; w fazie grupowej zmierzą się z Hapoelem Jerozolima (Izrael), Pinarem Karsiyaka (Turcja) oraz Baxi Manresa (Hiszpania).

autor: Marcin Pawlicki