Energa Basket Liga. Trener Spójni Marek Łukomski: Daliśmy się rywalom rozhulać

- Daliśmy się rywalom rozhulać i potem ciężko było tę lawinę zatrzymać” – powiedział po swoim debiucie w roli szkoleniowca ekstraklasowych koszykarzy PGE Spójni Stargard Marek Łukomski. Jego zespół przegrał na wyjeździe z MKS Dąbrowa Górnicza 90:99.

- Wygrała drużyna, która od początku podyktowała nam swoje warunki. My za miękko weszliśmy w ten mecz. 56 punktów straconych w pierwszej połowie, to jest zdecydowanie za dużo. Przed kolejnym spotkaniem z Polskim Cukrem Toruń musimy pewne rzeczy wyprostować, wyczyścić - dodał.

Przyznał, że poniedziałkowy mecz miał dać odpowiedź na temat przyszłości w zespole Jerome’a Dysona.

- Usiądziemy, przeanalizujemy wszystko i zdecydujemy w klubie, co z nim będzie dalej - stwierdził szkoleniowiec, który objął stanowisko tydzień wcześniej.

Zawodnik gości Mateusz Kostrzewski podkreślił, że Spójnia słabo zaprezentowała się w obronie.

- Tak nie możemy grać w defensywie. Pozwoliliśmy rywalom na ich grę, oddawanie rzutów z łatwych pozycji. Gospodarze mieli też dobry dzień, wysoką skuteczność za trzy punkty, a my nie potrafiliśmy ich zatrzymać - ocenił.

Bardzo zadowolony był po spotkaniu szkoleniowiec MKS Alessandro Magro. Osobno pochwalił rozgrywającego Andy Mazurczaka, powołanego do szerokiej kadry Polski.

- Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Obserwuję na co dzień jego ciężką pracę na treningach, kibice widzą tylko jej efekty w trakcie meczów. Zasłużył na to powołanie. Jest mózgiem drużyny, co dziś pokazał kierując atakiem, asystując, zbierając piłkę. Nie jestem zaskoczony jego postawą. Przecież to ja go ściągnąłem do klubu - dodał Włoch.

Dziękował swoim współpracownikom za przygotowanie zespołu do meczu z rywalem, którego poprowadził nowy trener, co zawsze - jego zdaniem - utrudnia rozpracowanie przeciwnika.

- Cieszę się, że po słabszym meczu z Zastalem, drużyna dobrze zareagowała. Atak był bardzo dobry, nad obroną - być może - trzeba jeszcze popracować. Mecz był dla nas bardzo ważny, musieliśmy wygrać, by podtrzymać marzenia o awansie do play off. Jestem szczęśliwy, że mogę wrócić do domu i uczcić zwycięstwo piwem"- powiedział uśmiechnięty trener.

Mazurczak przyznał, że z racji debiutu trenera Spójni, nie wiedział, jakiego meczu oczekiwać.

- Okazało się, że gra była trochę szalona, agresywna, szybka. Dobrze się spisaliśmy, każdy dołożył coś od siebie - podsumował rozgrywający MKS.

Autor: Piotr Girczys

gir/ sab/

