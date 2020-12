Słyszysz Sopot i Włocławek, myślisz koszykówka. Kluby z tych miast w swojej historii zdobyły mnóstwo tytułów mistrza Polski. W tym sezonie co prawda Trefl z Anwilem zajmują odległe pozycje w Energa Basket Lidze, lecz potrafią pokazać dobrą koszykówkę. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia zmierzą się w trójmiejskiej Ergo Arenie. Początek starcia o godzinie 17:35 (transmisję przeprowadzi Polsat Sport - od 17:30).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. EBL. WKS Śląsk Wrocław - PGE Spójnia Stargard 95-94. Skrót meczu (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Końcówka 2020 roku i początek 2021 to będzie bardzo wyczerpujący okres dla koszykarzy występujących w Energa Basket Lidze. Sezon w koszykówce nabiera tempa, mecze będą odbywały się co kilka dni. Reprezentanci Trefla Sopot oraz Anwilu Włocławek nie mogli skosztować zbyt wielu wigilijnych potraw, ani spędzić czasu ze swoimi rodzinami. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia zmierzą się bowiem w trójmiejskiej Ergo Arenie (miejscowi wracają do tej hali po 46 dniach przerwy), by powalczyć o kolejne ligowe zwycięstwo. Runda zasadnicza nabiera rozpędu, nie ma czasu na odpoczynek. To naprawdę niesamowicie istotny czas.

Reklama

Zespół gospodarzy przystąpi do rywalizacji po niedawnej wyjazdowej porażce ze Spójnią Stargard (63-83). Podopieczni Marcina Stefańskiego wcześniej jednak rozstrzygnęli dwa poprzednie mecze na własną korzyść - ze Śląskiem Wrocław (79-60) oraz MKS-em Dąbrowa Górnicza (81-72). Bilans sopocian wciąż jest całkiem dobry (9 zwycięstw i 7 porażek). Takie wyniki pozwalają drużynie znad morza zajmować siódme miejsce w tabeli. Atmosfera w zespole jest rodzinna. Wybitnie świadczy o tym postawa szkoleniowca, który zaprosił jednego z zawodników do domu na kolację wigilijną.

Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!

- Nuni Omot jest z nami od początku grudnia. Do Polski przyleciał jednak bez najbliższych, lecz w szczególnym czasie świąt Bożego Narodzenia nie został pozostawiony wyłącznie sobie. Trener Marcin Stefański zaprosił koszykarza na Wigilię do swojego domu! - poinformował klub na Twitterze. Zresztą koszykarzowi wypożyczonemu z tureckiej drużyny drużyny Tofas Bursa podoba się w naszym kraju. - Pogoda w Polsce przypomina tę z Minnesoty, gdzie dorastałem. Z tą różnicą, że tam jest jeszcze zimniej, a tu szybciej zapada zmrok. Oprócz aury wszystko jest w najlepszym porządku. Mieszkam w Sopocie i z tego co słyszę, to jedno z najpiękniejszych miast w Polsce, choć jeszcze nie miałem okazji go pozwiedzać, gdyż wszystko jest zamknięte - powiedział w rozmowie z Interią.

Świąteczny pojedynek będzie szczególnie wyjątkowy dla Pawła Leończyka, który w przeszłości był zawodnikiem Anwilu. Dla klubów z Sopotu i Włocławka rozegrał dotychczas 225 spotkań. Z kolei 34-letni Przemysław Zamojski - skrzydłowy Anwilu - w swojej karierze występował w Treflu. - Myślę, że w tym roku Trefl ma bardzo mocną polską formację. Karol Gruszecki, Łukasz Kolenda, pod koszem Dominik Olejniczak i Paweł Leończyk, który od wielu lat jest podporą drużyny. Skład jest naprawdę dobrze zbilansowany i trudno znaleźć w nim słabe punkty. Są solidni - zarówno bliżej obręczy, jak i na obwodzie - ocenił Zamojski sobotniego rywala, wypowiedź została zamieszczona w informatorze meczowym.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!



Anwil koniecznie potrzebuje wygranej. Zespół z Włocławka obecnie możemy znaleźć na jedenastej lokacie, faza play-off stoi więc pod ogromnym znakiem zapytania (7 zwycięstw i 10 porażek). Co ciekawe, ten utytułowany klub ma wielkie kłopoty w spotkaniach wyjazdowych. Jak do tej pory włocławianie przegrali wszystkie cztery mecze w delegacji. Przełamanie byłoby mile widziane, jednak koszykarze Trefla chcieliby zapisać kolejny triumf na swoim koncie, który nastawiłby ich jeszcze bardziej optymistycznie przed derbami Trójmiasta. Potyczka z Asseco Arką Gdynia już 30 grudnia.

Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!



-----------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

ZAGŁOSUJ i wygraj ponad 20 000 złotych - kliknij

Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!