Energa Basket Liga. Stali Ostrów Wielkopolski ostatnim półfinalistą

Koszykarze Stali Ostrów Wielkopolski awansowali do półfinału ekstraklasy. W pełnym zwrotów akcji czwartym ćwierćfinałowym spotkaniu, wygrali po dogrywce na wyjeździe z Pszczółką Startem Lublin 109:101 (31:19, 17:32, 32:22, 11:18, d. 18:10) i w serii do trzech zwycięstw triumfowali 3-1.

Kluczowymi graczami ostrowian byli w czwartek Trey Kell i Jakub Garbacz, którzy zdobyli odpowiednio 31 i 30 punktów.

W półfinale Stal zmierzy się z Legią Warszawa. Stołeczny zespół awans również zapewnił sobie w czwartek, eliminując Kinga Szczecin - w czwartym meczu ćwierćfinału legioniści zwyciężyli na wyjeździe 79:72 (11:25, 25:9, 15:17, 28:21) i w serii wygrali 3-1. Legia - w przeszłości siedmiokrotny mistrz Polski - znalazła się w najlepszej czwórce sezonu po raz pierwszy od 47 lat.



Drugą półfinałową parę stworzą Zastal Zielona Góra i Śląsk Wrocław. Półfinały i finały odbędą się w formie zamkniętego turnieju w Ostrowie Wielkopolskim.

Początek we wtorek. W półfinałach rywalizacja toczyć się będzie do trzech zwycięstw, w finale do czterech, w walce o brązowy medal - do dwóch.