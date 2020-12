Energa Basket Liga. Shawn Jones wraca do Anwilu Włocławek

Amerykański podkoszowy Shawn Jones po 10 miesiąca wraca do Anwilu Włocławek. Zawodnik ma wzmocnić zespół, który do tej pory spisuje się w ekstraklasie poniżej oczekiwań. Umowa obowiązuje do końca sezonu.

"Bardzo cieszę się z podpisania kontraktu z Shawnem. Rozmawiałem z nim w ostatnim czasie przynajmniej kilkunastokrotnie. Rozmawialiśmy o koszykówce, naszej sytuacji, tym, co może nam dać, w jakich aspektach wspomóc zespół. (...) Znamy Shawna bardzo dobrze, wiemy, jakim jest człowiekiem, znamy jego umiejętności oraz to, że świetnie funkcjonuje w zespole. Na pewno bardzo nam pomoże w grze pod koszem" - podkreślił cytowany w komunikacie klubu trener Anwilu Marcin Woźniak.

Prezes Arkadiusz Lewandowski dodał, że Jones miał oferty z klubów bogatszych niż Anwil, ale ostatecznie zdecydował się na tę z Polski.

Jones, grając poprzednio we Włocławku, założył koszulkę Anwilu 26 razy. W ekstraklasie notował średnio 11,7 pkt, 7,8 zbiórki i 1,2 bloku na mecz. Statystyki w rozgrywkach Ligi Mistrzów FIBA miał bardzo podobne. Z zespołem sięgnął po Puchar Polski, będąc jednym z architektów triumfu.

"Znam klub, znam ludzi, znam sztab trenerski i system gry. To dla mnie bardzo ważne, aby dołączyć do klubu, w którym nie muszę się długo adaptować. I jeszcze jedno: wiem oczywiście, że w Polsce nie gra się obecnie z kibicami na trybunach, ale wierzę, że wkrótce wrócą, a Anwil wróci na szczyt tabeli" - stwierdził Jones.



Tomasz Więcławski

