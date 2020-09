Pszczółka Start Lublin pokonała Polpharmę Starogard Gdański 82:78 (23:16, 26:18, 18:23, 15:21) w meczu czwartej kolejki Energa Basket Ligi. Dla gospodarzy, którzy rozegrali jedno spotkanie awansem, to już czwarte zwycięstwo w obecnym sezonie. Goście grali trzykrotnie, dwa razy ulegli.

Najlepszym graczem drużyny z Lublina był w piatek Sherron Dorsey-Walker z 21 punktami i 3 asystami. W ekipie gości wyróżniał się Trevon Allen z 24 punktami, 4 zbiórkami i 2 asystami.

Zespół trenera Davida Dedka od samego początku narzucił swój styl gry i zaczął od prowadzenia... 10:0. Przerwał to później rzutami wolnymi Grzegorz Surmacz. Polpharma nie była jednak w stanie odrabiać strat, ponieważ miała spore problemy w defensywie. Po chwili jednak dwie "trójki" Stevena Haneya pozwoliły gościom zmniejszyć różnicę do sześciu punktów. Po 10 minutach było 23:16 dla Pszczółki Startu.

W drugiej kwarcie starogardzianie nie zamierzali się poddawać. Po serii 7:0 i rzutach wolnych Jamesa Washingtona zbliżyli się na zaledwie trzy punkty. Lublinianie bardzo szybko opanowali sytuację, głównie dzięki Lesterowi Medfordowi oraz Martinsowi Laksie. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 49:34.

Trzecia kwarta ponownie toczyła się pod dyktando wicemistrzów Polski, ale Polpharma potrafiła wykorzystać moment ich przestoju. Po trzypunktowych akcjach Allena i Surmacza goście zbliżyli się najpierw na sześć punktów, a później nawet na trzy. Pszczółka Start tę część meczu zakończyła jednak serią 7:0 i po akcji Dorsey-Walkera prowadziła 67:57.

Czwartą kwartę Polpharma rozpoczęła od... dziewięciu punktów z rzędu bez odpowiedzi. To sprawiło, że spotkanie ponownie było niesamowicie wyrównane. Ekipa z Lublina szybko się przebudziła, a Dorsey-Walker oraz Medford dawali sporo spokoju. Starogardzianie walczyli do końca, ale ostatecznie to ekipa trenera Dedka wygrała 82:78.

Pszczółka Start Lublin - Polpharma Starogard Gdański 82:78 (23:16, 26:18, 18:23, 15:21)

Pszczółka Start Lublin: Sherron Dorsey-Walker 21, Martins Laksa 16, Lester Medford Jr 12, Roman Szymański 9, Mateusz Dziemba 9, Armani Moore 7, Kacper Borowski 4, Kamil Łączyński 2, Damian Jeszke 2, Bartłomiej Pelczar 0.

Polpharma Starogard Gdański: Trevon Allen 24, Steven Haney 12, James Washington 11, Sebastian Kowalczyk 11, Grzegorz Surmacz 9, Peter Olisemeka 7, Mateusz Itrich 2, Radosław Chorab 2.

