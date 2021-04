Energa Basket Liga. Prezes HydroTrucku: Wierzę w Marka Popiołka

31-letni Marek Popiołek, menedżer reprezentacji Polski, będzie trenerem zespołu koszykarzy HydroTruck w sezonie 2021/22. "Wierzę w Marka i będę go wspierał" - poinformował prezes radomskiego klubu Piotr Kardaś.

Popiołek, ostatnio asystent w drużynie Enea Astoria Bydgoszcz oraz menedżer kadry, zastąpi Roberta Witkę, który pracował w tej roli w Radomiu w trzech ostatnich sezonach.

"To decyzja Roberta, który powiedział, że chciałby zrobić kolejny krok w karierze, sprawiła, iż zaczęliśmy szukać szkoleniowca. Za Markiem przemawiało najwięcej argumentów, choć jest bardzo młody i samodzielnie nie prowadził zespołu w ekstraklasie. Znam go jednak dobrze, pracował w Radomiu i jako asystent, i jako główny szkoleniowiec w niższej lidze. Jest bardzo ambitny, ma dużą wiedzę i na pewno większe doświadczenie niż Robert trzy lata temu, gdy zamieniał koszulkę zawodnika na garnitur trenera. Wierzę w Marka i będą go wspierał" - powiedział Kardaś.

Jak podkreślił, trzy lata pracy Witki to były udane trzy sezony HydroTrucku.

"Szanujemy decyzję Roberta i doceniamy to, co zrobił w Radomiu" - zaznaczył szef klubu.

Zdradził, że po decyzji o zatrudnieniu szkoleniowcu zaczęły się już rozmowy o budowie zespołu na sezon 2021/22, który będzie przełomowym w dziejach klubu. Koszykarze przeniosą się bowiem do nowej hali, na ponad 5000 miejsc.

"Chcemy, by koszykarze z ostatniego sezonu pozostali, choć wiemy, że nie sprostamy wymaganiom finansowym wszystkich. Myślę, że nasz najlepszy strzelec Jabarie Hinds (średnio 21,7 pkt w meczu - PAP) będzie poza naszym zasięgiem, choć już mam potwierdzenie, że minimalny budżet będzie o 30 procent wyższy niż w sezonie 2020/21. Nowa hala to dla nas wyzwanie, wchodzimy na inny poziom organizacji klubu. Mam nadzieję, że od nowego sezonu będą już z nami kibice" - dodał Kardaś.

Pierwszy nowym graczem, który już podpisał umowę, jest 29-letni A.J. English.

HydroTruck w bieżącym sezonie zakończył występy w ekstraklasie na 14. pozycji wśród 16 drużyn.