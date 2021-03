Były koszykarz Panathinaikosu Ateny i reprezentacji Grecji Nikos Pappas doznał urazu ścięgna Achillesa i nie wystąpi już w tym sezonie w barwach Zastalu Enea BC - poinformował zielonogórski klubu, w barwach którego zdołał rozegrać zaledwie trzy mecze.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Koszykówka. Prezes PZKosz. zapewnia, że jego konfliktu z Adamem Waczyńskim nie ma i nie było (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Kontuzji Pappas nabawił się w drugiej minucie piątkowego spotkania z Anwilem Włocławek (93-77).

Reklama

Jak poinformował trener przygotowania motorycznego Zastalu Piotr Pigla, zawodnik ma całkowicie zerwane ścięgno Achillesa w prawej nodze.

"Jest to kompletnie rozerwana struktura. Jutro Grek przejdzie badania kwalifikujące go do leczenia operacyjnego w 105. Wojskowym Szpitalu w Żarach" - przekazał Pigla, cytowany na oficjalnej stronie internetowej klubu.

Wspomniał, że człowiek niezwiązany ze sportem mógłby wrócić do pełni sił po około pięciu miesiącach, ale w przypadku wyczynowca czas ten się wydłuża. "Nikos będzie musiał pauzować około siedem miesięcy" - ocenił.

30-letni Pappas, występujący na pozycji rzucającego obrońcy, przez siedem lat był zawodnikiem Panathinaikosu (2013-2020, wywalczył pięć mistrzostw i Puchar Grecji), a wcześniej w obecnym sezonie reprezentował Hapoel Jerozolima.

Zastal Enea BC z bilansem 26 zwycięstw oraz dwóch porażek wyraźnie prowadzi w tabeli Energa Basket Ligi i zapewnił sobie już pierwsze miejsce przed fazą play off.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie!

Sprawdź!

pp/