Piotr Blechacz został we wtorek trenerem występujących w ekstraklasie koszykarzy Asseco Arki. 31-letni szkoleniowiec zastąpił Przemysława Frasunkiewicza, który w poniedziałek rozwiązał kontrakt z gdyńskim klubem za porozumieniem stron.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Energa Basket Liga. Polski Cukier Toruń - HydroTruck Radom 81:67 - skrót (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Blechacz pojawił się Asseco Arce w 2015 za kadencji Macedończyka Tane Spaseva, a ostatnio był jednym z asystentów Frasunkiewicza. Teraz samodzielnie poprowadzi zespół, a jego debiut w roli pierwszego trenera nastąpi w niedzielę w wyjazdowej konfrontacji z GTK Gliwice.

Reklama

W sztabie pozostanie Roman Tymański, a do grona współpracowników dołączy niespełna 37-letni rozgrywający Krzysztof Szubarga, który z powodu kontuzji pleców będzie musiał zapewne zakończyć karierę.

Frasunkiewicz, który był do tej pory najdłużej pracującym trenerem w ekstraklasie (przejął drużynę w czerwcu 2016 roku) odszedł po niedzielnej wysokiej porażce we własnej hali 63:102 ze Śląskiem Wrocław. Było to piąte kolejne niepowodzenie gdyńskiego zespołu, który jest zagrożony degradacją.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!

42-letni szkoleniowiec długo nie pozostawał jednak na bezrobociu. Także we wtorek podpisał kontrakt do końca następnego sezonu z Anwilem Włocławek.

W obecnych rozgrywkach doszło w Energa Basket Lidze do siedmiu zmian trenerów, z czego dwóch w Anwilu. Najpierw Słoweńca Dejana Mihevca zastąpił Marcin Woźniak, a teraz stery przejął Frasunkiewicz.

Ponadto w PGE Spójni Stargard obowiązki Jacka Winnickiego objął Maciej Raczyński, w Polpharmie Starogard Gdański w miejsce Marka Łukomskiego zatrudniono Roberta Skibniewskiego, w Arged BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski Chorwat Igor Milicic zluzował Łukasza Majewskiego, a w Kingu Szczecin Hiszpan Jesus Ramirez Łukasza Bielę.

md/ af/