Energa Basket Liga. Ostrów gospodarzem półfinałów i meczów o medale

Spotkania półfinałowe i o medale ekstraklasy koszykarzy rozegrane zostaną w formie "bańki" w Ostrowie Wielkopolskim - powiedziała prezydent miasta Beata Klimek podczas sesji rady. Początek decydującej rywalizacji zaplanowano na 14 kwietnia.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Comarch Cracovia. Rudolf Rohaczek po meczu z JKH GKS Jastrzębie. Wideo INTERIA.TV



W ubiegłym tygodniu PLK postanowiła, że mecze o medale mistrzostw Polski począwszy od półfinałów rozgrywane będą w zamkniętej "bańce". Powodem tej decyzji są względy bezpieczeństwa związane z pandemią COVID-19.

Reklama

W środę podczas sesji rady miasta Klimek poinformowała o zorganizowaniu turnieju w nowej, oddanej do użytku pół roku temu "Arenie Ostrów".

"Ostrów Wielkopolski to miasto, które kocha sport, które kocha koszykówkę. Miło mi poinformować, że właśnie w Ostrowie Wielkopolskim zorganizowane zostaną mecze półfinałowe i finałowe Energa Basket Ligi" - powiedziała.

PLK w czwartek, w samo południe, podczas konferencji prasowej ma przekazać oficjalną informację.

Rywalizacja w półfinałach (do trzech zwycięstw), rozpocznie się 14 kwietnia. Walka o złoto (do czterech wygranych) ma zostać zainaugurowana 28 kwietnia, a jej zakończenie zaplanowano najpóźniej na 7 maja. Mecze o brąz (do dwóch zwycięstw) zakończą się najpóźniej 2 maja.

We wtorek i w środę rozegrano pierwsze mecze ćwierćfinałowe. Gospodarz finałowego turnieju - Arged BM Slam Stal uczynił pierwszy krok w drodze do awansu do półfinału wygrywając we własnej hali z Pszczółką Startem Lublin 106:81.