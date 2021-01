Energa Basket Liga. Marek Łukomski trenerem PGE Spójni Stargard

Marek Łukomski został trenerem koszykarzy PGE Spójni Stargard. Szczecinianin w przeszłości był zawodnikiem stargardzkiej drużyny. Będzie trzecim szkoleniowcem, który poprowadzi Spójnię w bieżących rozgrywkach.

Stargardzki zespół do ligi i na początku rozgrywek przygotowywał Jacek Winnicki. Zarząd postawił przed nim cel, jakim był awans do play-off. Pod koniec października ze względu na niesatysfakcjonujące wyniki (dwa zwycięstwa, sześć porażek) został najpierw zawieszony w obowiązkach, a kilka godzin później rozwiązano z nim kontrakt.

Od tego czasu zespół spod Szczecina prowadził dotychczasowy asystent Winnickiego Maciej Raczyński. Pod jego okiem drużyna odniosła siedem zwycięstw, przegrała pięć meczów i balansuje na granicy pierwszej ósemki. Po objęciu przez Łukomskiego funkcji pierwszego trenera Raczyński ponownie będzie pełnił funkcję asystenta.

"Trener Raczyński od początku mówił, że chciałby być jeszcze przez jakiś czas asystentem. Wprawdzie zespół pod jego kierownictwem bardzo dobrze funkcjonował, jednak on sam nie ukrywał, że potrzebował pomocy. Nasze kontakty są bardzo dobre i takie pozostaną" - przyznał Łukomski przed pierwszym treningiem.

Łukomski jest szczecinianinem, a klimat stargardzki zna doskonale. W przeszłości, jako zawodnik reprezentował barwy Spójni. W roli trenera zasiadał na ławce lokalnego rywala Kinga Szczecin (2015-17). Ostatnio prowadził zespół starogardzkiej Polpharmy. Zdołał z nią wygrać zaledwie jeden na 10 meczów i na początku listopada rozstał się z klubem z Kociewia. Bez pracy pozostawał nieco ponad miesiąc. Jak poinformował stargardzki klub na swojej stronie, rozmowy z Łukomskim na temat objęcia funkcji pierwszego trenera Spójni trwały od kilkunastu dni. W końcu zostały sfinalizowane.

"Cel pozostaje ciągle ten sam, jak na początku sezonu. Zająć miejsce gwarantujące start w play off. Niestety, jest sporo kontuzji w zespole i to nie ułatwi nam zadania, jednak myślę, że cel jest do osiągnięcia" - przyznał Łukomski przed pierwszym treningiem w Stargardzie.

Na ławce trenerskiej 39-letni szkoleniowiec Spójni zadebiutuje dopiero 18 stycznia w Dąbrowie Górniczej. Ma więc ponad tydzień, by przygotować zespół do tego spotkania.

