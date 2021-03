Legia Warszawa rozgromiła Kinga Szczecin 137:43 (30:9, 40:3, 34:15, 33:16) w ostatnim spotkaniu sezonu zasadniczego ekstraklasy koszykarzy. Końcowy wynik to wygrana największą różnicą punktów w historii ekstraklasy (94).

Koszykarze Legii dzięki zwycięstwu zajęli drugie miejsce w tabeli po sezonie zasadniczym i w play off zmierzą się... z Kingiem (siódma lokata).

Końcowy wynik to wygrana największą różnicą punktów w historii ekstraklasy (94). Legioniści poprawili rekord swoich poprzedników z CWKS Warszawa, którzy 3 lutego 1952 roku pokonali Spójnię Gdańsk 108:23. To także najwyższa zdobycz punktowa w meczach ekstraklasy w regulaminowym czasie gry. Poprzedni rekord należał do Czarnych Słupsk, którzy 18 marca 2007 r. wygrali z Unią Tarnów 124:42.

Szczecinianie przyjechali do hali na Bemowie w rezerwowym, młodzieżowym składzie ze względu na zakażenia koronawirusem w zespole Kinga. Z tego powodu mecz został przełożony o tydzień.

Legia Warszawa - King Szczecin 137:43 (30:9, 40:3, 34:15, 33:16)

Legia: Benjamin Didier-Urbaniak 31, Earl Watson 24, Jamel Morris 18, Grzegorz Kamiński 13, Nickolas Neal 9, Walerij Lichodiej 8, Grzegorz Kulka 8, Lester Medford Jr 7, Jakub Sadowski 7, Dariusz Wyka 6, Przemysław Kuźkow 4, Adam Linowski 2.

King: Michał Grzeszak 8, Jakub Koralewski 8, Mateusz Moroń 7, Kacper Kaźmierski 7, Jakub Sucharski 7, Aleksander Wiśniewski 4, Igor Fiedosewicz 2, Igor Drozdowski 0.