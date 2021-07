​Energa Basket Liga. DeAndre Davis nowym zawodnikiem Trefla Sopot

26-letni podkoszowy - DeAndre Davis parafował z Treflem Sopot roczną umowę. Amerykanin mierzy aż 203 cm. Swój pierwszy profesjonalny kontrakt podpisał ze słowackim klubem BK Iskra Svit. Następnie przeniósł się do Boras Basket, z którym wywalczył mistrzostwo Szwecji (w przerwanym przez pandemię sezonie). Teraz czas na nowe wyzwanie, czyli na grę w Energa Basket Lidze.

- DeAndre to bardzo mobilny i atletyczny podkoszowy. Jego dużą zaletą jest uniwersalność - zarówno w ataku, jak i w obronie może występować na pozycji "4" i "5". Ma dopiero 26 lat, a za sobą już 4 sezony gry w Europie, w trakcie których z roku na rok robił postępy, stając się coraz lepszym koszykarzem. To pokazuje, że chce się uczyć i rozwijać, a jednocześnie nie jest zawodnikiem niecierpliwym, co chwilę zmieniającym kluby - powiedział trener Marcin Stefański, cytowany przez oficjalny serwis sopocian.

Szkoleniowiec Trefla zwrócił także uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt. - Nie jest też egoistą, gra przede wszystkim dla zespołu. Myślę, że będzie znaczącym wzmocnieniem składu i otworzy nam nowe możliwości pod koszem - dodał Stefański. Drużyna znad morza w rozgrywkach 2021/2022 powalczy o poprawę wyniku z poprzednich zmagań. Sopocianie ostatnio dotarli do ćwierćfinałów.

Davis jest ósmym koszykarzem Trefla. Ważne umowy z klubem mają jeszcze: Paweł Leończyk, Michał Kolenda, Karol Gruszecki, Darious Moten, Mateusz Szlachetka, Daniel Ziółkowski i Brandon Young.

