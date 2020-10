Energa Basket Liga. Carl Lindbom nowym zawodnikiem Stali Ostrów

Były zawodnik m.in. HydroTruck Radom Fin Carl Lindbom został nowym koszykarzem BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski - poinformował w piątek klub. Zastąpi on Amerykanina Victora Rudda, z którym Stal po trzech meczach rozwiązała kontrakt.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Energa Basket Liga. Asseco Arka Gdynia - Polpharma Starogard Gdański 92:90 - skrót (POLSAT SPORT). WIDEO Polsat Sport

28-letni reprezentant Finlandii występuje na pozycji silnego skrzydłowego. W latach 2018-2020 był zawodnikiem HydroTruck Radom, w którym rozegrał 52 mecze. Średnio spędzał na parkiecie 31 minut, zdobywając 14 punktów i notując na swoim koncie sześć zbiórek.

Reklama

Koszykarz wcześniej występował głównie w ojczyźnie, ma na koncie również występy w Skyliners Frankfurt, Juventusie Uciana i KK Vrijednosnice Osijek. Z reprezentacją Finlandii zagrał na mistrzostwach Europy w 2017 roku.

Trener ostrowian Łukasz Majewski nie ukrywa, że bardzo zależało mu na pozyskaniu mierzącego 206 centymetrów Fina.

"Bardzo chciałem Carla z kilku względów. Po pierwsze mógł do nas dołączyć bardzo szybko. Ma też wiele walorów, m.in. dobrą +trójkę+, może pomóc na zbiórce, a także zna naszą ligę, jej poziom, zawodników i sędziów. Po wywiadzie wiem, że to bardzo pracowity zawodnik i jest też kolegą w szatni. Wiedziałem, że Carl jest cały czas w treningu. Gdybyśmy zdecydowali się na gracza ze Stanów Zjednoczonych, musielibyśmy czekać co najmniej dwa tygodnie, by wdrożyć go do gry, a do tego dochodzą formalności, kwarantanny itp." - powiedział Majewski dla telewizji klubowej.

Stal po dziewięciu spotkaniach ma na koncie sześć zwycięstw i zajmuje piąte miejsce w tabeli.

autor: Marcin Pawlicki

lic/ krys/