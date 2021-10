Energa Basket Liga. Andrej Urlep trenerem Śląska Wrocław

Poniedziałek nie był spokojnym dniem dla Śląska. Najpierw klub poinformował, że rozwiązał kontrakt z Mijovicem, a powodem były słabe wyniki zespołu. W siedmiu meczach, brązowi medaliści poprzedniego sezonu, zaledwie dwa razy wygrali i zanotowali aż pięć porażek.

Kilka godzin później 18-krotni mistrzowie Polski wydali komunikat, w który zapewne wielu kibiców mogło początkowo nie uwierzyć.

"Andrej Urlep został nowym trenerem WKS Śląska Wrocław! Legenda naszego klubu zalicza trzeci powrót, aczkolwiek ten z pewnością można uznać za najbardziej niespodziewany" - można przeczytać w podanej przez klub informacji.

Urlep do Śląska pierwszy raz trafił w 1997 roku. Później pracował we Wrocławiu jeszcze w 2000 i 2006 roku. Z zespołem z Dolnego Śląska zdobył pięć medali mistrzostw Polski, w tym cztery złote. Poza tym pracował również m.in. w Anwilu Włocławek, Stelmecie BC Zielona Góra czy Turowie Zgorzelec. W sumie ma na koncie pięć mistrzostw Polski, dwa wicemistrzostwa, raz zdobył brąz i raz sięgnął po Superpuchar. 64-letni Słoweniec będzie najstarszym szkoleniowcem pracującym obecnie w Energa Basket Lidze.

To druga zmiana trenera w ekstraklasie koszykarzy. Wcześniej do roszady doszło w Kingu Szczecin, gdzie Litwina Rolandasa Jarutisa zastąpił Arkadiusz Miłoszewski. Tak się składa, że to właśnie zespół ze Szczecina będzie pierwszym rywalem Śląska pod wodzą Urlepa. Spotkanie zostanie rozegrane 14 października o 19:30.

marw/ cegl/