Adrian Bogucki został nowym koszykarzem występującej w ekstraklasie Astorii Bydgoszcz. Wzmocni strefę podkoszową zespołu pod nieobecność kontuzjowanego Markusa Loncara.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mocne słowa prezesa PZKosz: Nie było odzewu ze strony Waczyńskiego. Wideo TV Interia

Bogucki to mierzący 215 cm środkowy. Do grodu nad Brdą przenosi się z Włocławka. Pochodzący z Leszna 21-latek to spory talent, co potwierdzają trzy lata spędzone w najwyższej klasie rozgrywkowej oraz rozegrane spotkania w młodzieżowej reprezentacji Polski. Dla nowego centra Astorii na parkietach ligowych ekstraklasy będzie to już czwarty klub.



Reklama

Wcześniej Bogucki reprezentował barwy Szkła Krosno, HydroTruck Radom, a obecny sezon rozpoczął w Anwilu Włocławek. W ekipie "Rottweilerów" rozegrał 15 spotkań, w których notował średnio 3,7 punktu (rzucając ze skutecznością 66,7 proc. z gry) i 2,7 zbiórki na mecz.



Bogucki wzmocni strefę podkoszową bydgoskiego zespołu pod nieobecność Markusa Loncara. Zawodnik z Bośni i Hercegowiny doznał kontuzji pleców i z uwagi na konieczność przejścia zabiegu operacyjnego jego przerwa w grze wyniesie co najmniej sześć tygodni.



Umowa pomiędzy nowym zawodnikiem a Astorią obowiązywać będzie do końca sezonu 2020/2021.



Więcej aktualności sportowych znajdziesz na sport.interia.pl! Kliknij!



Zdjęcie Adrian Bogucki / Zbigniew Czyż / INTERIA.PL





fry/ krys/