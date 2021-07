Energa Basket Liga. 41-letni Filip Dylewicz nadal w grze

Dylewicz rozegrał do tej pory 680 spotkań w najwyższej klasie rozgrywkowej i w minionym sezonie poprawił rekord należący do Dariusza Parzeńskiego (672).

Urodzony w Bydgoszczy zawodnik ma 12 medali MP: siedem złotych (2004-2009 Prokom Trefl Sopot i 2014 PGE Turów Zgorzelec), trzy srebrne (2002 i 2012 Trefl Sopot, 2015 PGE Turów) i dwa brązy (2001 Trefl i 2019 Arka).

Od szkoleniowca Asseco Serba Milosa Mitrovica, który zadebiutuje w tej roli w Gdyni, jest starszy o 11 lat. Asystentem Serba jest wieloletni kolega Dylewicza z parkietu Krzysztof Szubarga (37 lat), który po sezonie 2020/21 zakończył karierę.

"Lubię te rytuały: przygotowanie do meczu, taktyka, potem rzut zza ucha na rozgrzewce, walka na parkiecie, bloki, przechwyty, ale i pudła czy straty. To mi się nadal nie znudziło. Wciąż mam głód zwycięstw i każda porażka boli. Oczywiście mam kryzysy, ale jestem wdzięczny losowi, że pozwolił mi robić tak długo to, co kocham" - mówił PAP w trakcie sezonu po tym, jak poprawił rekord Parzeńskiego.